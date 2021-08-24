В ближайшее время цена на кофе для эстонских потребителей будет расти

Хоок предполагает, что в сентябре-октябре больше нельзя будет купить полукилограммовую упаковку кофе по цене кампании менее 3 евро, если у торговцев не будет больших запасов на складах.

”Цены на сырой кофе значительно выросли в последние месяцы, — подтверждает глава рекламы и розничной торговли эстонского филиала SIA Löfbergs Baltic Тамбет Хоок. — Новая цена на кофе еще не дошла до магазинов, но с сентября цены обязательно вырастут. В среднем цена производителя увеличится на 0,3–0,5 евро/кг. В магазинах — немного больше”.

Кроме того, в Колубмии, которая также является одной из основных стран-поставщиков кофе, начались беспорядки и массовые протесты, из-за чего поставки кофе сократились. Внесла свою лепту и пандемия — товарные перевозки подорожали. Цены на кофе росли в течение всего года, и сейчас стало понятно, что снижаться они пока не будут. А это, само собой, отразится на конечном потребителе.

В прошлом году урожай был очень хорошим, и изначально прогноз на этот год был лишь немного слабее. Но из-за погодных условий местные фермеры ожидают сильнейшего за последние 20 лет сокращения урожая, примерно на 30%.

Причиной роста цен стал неурожай кофе в Бразилии. Сначала в стране была затяжная засуха, которая уже существенно ухудшила прогнозы. А после нее грянули заморозки, которые окончательно добили и без того неблагоприятную ситуацию. Падение температуры произошло в трех основных кофейных регионах — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Кофейные деревья как раз цвели в это время, и заморозки убили цветы.

Есть два основных сорта кофе: арабика, которая обладает более богатым и мягким вкусом, и более крепкая робуста. Доля арабики в мировом производстве кофе составляет примерно 60%, а робусты — 40%. Зеленый кофе является вторым после нефти наиболее торгуемым на мировой бирже товаром. При этом за последний год зерна арабики подорожали более чем на 60%, а робусты — на 30%. И не исключено, что цены будут только расти.

Кофе на экспорт выращивают почти в 60 странах мира, однако лидерами на рынке являются Бразилия , Вьетнам , Колумбия , Индонезия и Индия . На них приходится примерно 70% общего объема.

На самом деле, это не первый неудачный для кофе год. Похожая ситуация была в 2010–2011 годах, когда цены тоже сильно поднялись. И вновь виной всему были плохие для урожая погодные условия.

”В магазинах отпускные цены меняются в соответствии с изменениями мировых цен на кофе, — уточняет Сейслер. — Поставщики считают, что зимой будет еще одно повышение цен, и так как есть такая тенденция, никто не хочет заключать долгосрочные договоры. Prisma обещала быть сетью магазинов с самой дешевой покупательской корзиной, и мы продолжим стремиться делать цену на кофе доступной в наших магазинах”.

Менеджер по коммуникациям Prisma Peremarket AS Лийна-Яаника Сейслер также подтверждает, что биржевые цены на кофе действительно только росли круглый год, и все поставщики кофе подняли цены примерно на 10%.

”Мы видим, что закупочная цена на кофе собственного производства Rimi немного выросла, но пока это не отразилось на окончательной цене, т. е. рост был незначительным, — отмечает Батс. — Поскольку кофе является разновидностью продукта, почти 80% которого продается во время кампаний, вполне вероятно, сначала вырастут цены на кофе в рамках кампании. В розничной торговле изменение обычной цены в связи с переговорами может занять несколько месяцев. Таким образом, повышение цен по обычным ценам, вероятно, не произойдет в ближайшее время”.

Катрин Батс, специалист по связям с общественностью Rimi Eesti Food AS, говорит, что пока цены в их магазинах не выросли, но они уже получили сигналы от поставщиков.

”Нам известно о подорожании кофейного сырья на мировом рынке. Переговоры с поставщиками по товарам и ценам все еще продолжаются. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов качественным кофе по лучшей цене на рынке”, — заверяет представитель сети MAXIMA.

”Подорожание сырого кофе сказывается на всех производителях кофе, в т. ч. и Löfbergs. Наши цены на продукцию изменятся с сентября”, — добавляет Тамбет Хоок.

”Последний суровый пик у нас был в районе 2011 года, когда была пройдена отметка 300 долларов. Год назад, если я не ошибаюсь, торги шли в районе 120–150, а сейчас, в последнюю неделю, мы прошли отметку 200. Прогнозы разные, но есть мнение, что дойдет до 250 к сентябрю-октябрю, когда будет следующая новость по урожаю, — рассказывает Вадим Кыллометс, у которого большой опыт работы в сфере кофейного бизнеса. — Это говорит о том, что стоимость сырья у нас вырастет процентов на 30–40”.

Последние года три, по его словам, в этом смысле были очень удачными для маленьких компаний, которые могли себе позволить покупать что-то более качественное, в небольших объемах это производить-жарить и за адекватные деньги потом продавать.

”Сейчас у нас более структурированный сегмент от эконома до премиума. Могу предположить, что останется жесткий эконом и суровый премиум. Люди, которые привыкли покупать кофе за 40 евро за килограмм, будут это делать за 45–50. А то, что сейчас стоит 4–6 евро, будет стоить 10, — делает прогнозы Вадим Кыллометс. — Покупательная способность у нас остается на том же уровне, и производители будут пытаться удержаться в том же ценовом сегменте за счет качества, соответственно, качество будет немного проседать”.

Кыллометс отмечает, что между кофейным рынком и нефтяным хоть и можно провести параллель, но есть важное различие. Нефть добывают каждый день, а кофе — урожайный продукт.

”Он сегодня вырос, мы его купили, и этот урожай на складе дешеветь не будет, он будет только дорожать. Поэтому, если к сентябрю-октябрю цена не просядет, ближайший год нас ждет в этом ценовом сегменте”, — считает следящий за этим вопросом специалист.

Любопытно, повлияет ли подорожание больше на растворимый или на зерновой кофе? Есть ли здесь разница? Вадим Кыллометс смотрит на это исключительно с коммерческой точки зрения.