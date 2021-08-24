В ближайшее время цена на кофе для эстонских потребителей будет расти(3)
Кофе на экспорт выращивают почти в 60 странах мира, однако лидерами на рынке являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индонезия и Индия. На них приходится примерно 70% общего объема.
Неудачный год
Есть два основных сорта кофе: арабика, которая обладает более богатым и мягким вкусом, и более крепкая робуста. Доля арабики в мировом производстве кофе составляет примерно 60%, а робусты — 40%. Зеленый кофе является вторым после нефти наиболее торгуемым на мировой бирже товаром. При этом за последний год зерна арабики подорожали более чем на 60%, а робусты — на 30%. И не исключено, что цены будут только расти.
Причиной роста цен стал неурожай кофе в Бразилии. Сначала в стране была затяжная засуха, которая уже существенно ухудшила прогнозы. А после нее грянули заморозки, которые окончательно добили и без того неблагоприятную ситуацию. Падение температуры произошло в трех основных кофейных регионах — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Кофейные деревья как раз цвели в это время, и заморозки убили цветы.
В прошлом году урожай был очень хорошим, и изначально прогноз на этот год был лишь немного слабее. Но из-за погодных условий местные фермеры ожидают сильнейшего за последние 20 лет сокращения урожая, примерно на 30%.
Кроме того, в Колубмии, которая также является одной из основных стран-поставщиков кофе, начались беспорядки и массовые протесты, из-за чего поставки кофе сократились. Внесла свою лепту и пандемия — товарные перевозки подорожали. Цены на кофе росли в течение всего года, и сейчас стало понятно, что снижаться они пока не будут. А это, само собой, отразится на конечном потребителе.
”Цены на сырой кофе значительно выросли в последние месяцы, — подтверждает глава рекламы и розничной торговли эстонского филиала SIA Löfbergs Baltic Тамбет Хоок. — Новая цена на кофе еще не дошла до магазинов, но с сентября цены обязательно вырастут. В среднем цена производителя увеличится на 0,3–0,5 евро/кг. В магазинах — немного больше”.
Хоок предполагает, что в сентябре-октябре больше нельзя будет купить полукилограммовую упаковку кофе по цене кампании менее 3 евро, если у торговцев не будет больших запасов на складах.
”Подорожание сырого кофе сказывается на всех производителях кофе, в т. ч. и Löfbergs. Наши цены на продукцию изменятся с сентября”, — добавляет Тамбет Хоок.
Магазины ждут
Руководитель отдела продаж MAXIMA Eesti Марет Кикас пока не может комментировать ожидаемый рост цен на кофейную продукцию.
”Нам известно о подорожании кофейного сырья на мировом рынке. Переговоры с поставщиками по товарам и ценам все еще продолжаются. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов качественным кофе по лучшей цене на рынке”, — заверяет представитель сети MAXIMA.
Катрин Батс, специалист по связям с общественностью Rimi Eesti Food AS, говорит, что пока цены в их магазинах не выросли, но они уже получили сигналы от поставщиков.
”Мы видим, что закупочная цена на кофе собственного производства Rimi немного выросла, но пока это не отразилось на окончательной цене, т. е. рост был незначительным, — отмечает Батс. — Поскольку кофе является разновидностью продукта, почти 80% которого продается во время кампаний, вполне вероятно, сначала вырастут цены на кофе в рамках кампании. В розничной торговле изменение обычной цены в связи с переговорами может занять несколько месяцев. Таким образом, повышение цен по обычным ценам, вероятно, не произойдет в ближайшее время”.
Менеджер по коммуникациям Prisma Peremarket AS Лийна-Яаника Сейслер также подтверждает, что биржевые цены на кофе действительно только росли круглый год, и все поставщики кофе подняли цены примерно на 10%.
”В магазинах отпускные цены меняются в соответствии с изменениями мировых цен на кофе, — уточняет Сейслер. — Поставщики считают, что зимой будет еще одно повышение цен, и так как есть такая тенденция, никто не хочет заключать долгосрочные договоры. Prisma обещала быть сетью магазинов с самой дешевой покупательской корзиной, и мы продолжим стремиться делать цену на кофе доступной в наших магазинах”.
Время закупаться кофе?
На самом деле, это не первый неудачный для кофе год. Похожая ситуация была в 2010–2011 годах, когда цены тоже сильно поднялись. И вновь виной всему были плохие для урожая погодные условия.
”Последний суровый пик у нас был в районе 2011 года, когда была пройдена отметка 300 долларов. Год назад, если я не ошибаюсь, торги шли в районе 120–150, а сейчас, в последнюю неделю, мы прошли отметку 200. Прогнозы разные, но есть мнение, что дойдет до 250 к сентябрю-октябрю, когда будет следующая новость по урожаю, — рассказывает Вадим Кыллометс, у которого большой опыт работы в сфере кофейного бизнеса. — Это говорит о том, что стоимость сырья у нас вырастет процентов на 30–40”.
Последние года три, по его словам, в этом смысле были очень удачными для маленьких компаний, которые могли себе позволить покупать что-то более качественное, в небольших объемах это производить-жарить и за адекватные деньги потом продавать.
”Сейчас у нас более структурированный сегмент от эконома до премиума. Могу предположить, что останется жесткий эконом и суровый премиум. Люди, которые привыкли покупать кофе за 40 евро за килограмм, будут это делать за 45–50. А то, что сейчас стоит 4–6 евро, будет стоить 10, — делает прогнозы Вадим Кыллометс. — Покупательная способность у нас остается на том же уровне, и производители будут пытаться удержаться в том же ценовом сегменте за счет качества, соответственно, качество будет немного проседать”.
Кыллометс отмечает, что между кофейным рынком и нефтяным хоть и можно провести параллель, но есть важное различие. Нефть добывают каждый день, а кофе — урожайный продукт.
”Он сегодня вырос, мы его купили, и этот урожай на складе дешеветь не будет, он будет только дорожать. Поэтому, если к сентябрю-октябрю цена не просядет, ближайший год нас ждет в этом ценовом сегменте”, — считает следящий за этим вопросом специалист.
Любопытно, повлияет ли подорожание больше на растворимый или на зерновой кофе? Есть ли здесь разница? Вадим Кыллометс смотрит на это исключительно с коммерческой точки зрения.
”Если вы видите, что зерновой кофе подорожал на 20%, то заметите, как повышается спрос на растворимый кофе. Любой коммерсант не оставит спрос без реакции и тоже поднимет цену. В кризис, когда идет жесткая экономия, больше всех начинают зарабатывать эконом-сегменты. Образно говоря, люди переходят со стейков на фаст-фуд, и там тоже растет цена”, — объясняет Кыллометс.
Он обращает внимание и на другой нюанс помимо роста биржевой цены на кофе: на нью-йоркской бирже торги идут в долларах, на лондонской — в фунтах, а фермеры получают за кофе деньги в виде своей местной валюты. Соответственно, еще и курс валют может добавить определенный процент к цене.
Так что же, стоит ли затариваться сейчас пачками кофе, чтобы обеспечить запас на весь год?
”Я не сторонник ”затаривания”. Кофе — такой продукт, который чем дольше лежит на кухне рядом с другими продуктами, тем больше теряет свои вкусовые качества. Пить можно, но удовольствия будет мало. Если мы говорим о бюджетном молотом кофе, то в рамках того срока, который указан на пачке, можно купить его и хранить. Но здесь главная цель — получить дозу кофеина с утра, — отмечает Вадим Кыллометс. — Если говорить о вкусовых нюансах, то чем свежее кофе, тем он вкуснее. После обжарки у кофе примерно два месяца сохраняется пиковый вкус, потом он начинает блекнуть”.