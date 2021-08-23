Во время взрыва на хуторе пострадал мужчина, хранивший целый арсенал незаконного оружия и боеприпасов

„На вызов о взрыве отреагировали патрульные полицейские, медики, саперы со служебной собакой и криминалисты. Пока медики оказывали первую помощь пострадавшему, полицейские и саперы начали обследовать место происшествия, чтобы убедиться в том, что опасность миновала" — рассказал ведущий следователь Лыунаской префектуры Вейко Кыре.

Собранная криминалистами информация дала основание для подозрения, что дома у пострадавшего мужчины могут находиться, кроме найденных на месте происшествия двух единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, другие незаконные и опасные предметы. Его хутор обыскали, всего было обнаружено восемь единиц незаконного огнестрельного оружия, почти тысяча патронов и порох.

По словам Кыре, этот случай наглядно показывает, насколько опасны оружие и боеприпасы в руках неумелого человека, из-за которого в опасную ситуацию могли попасть и посторонние люди, и выехавшие на помощь на место происшествия сотрудники оперативных служб.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто, повезло, что вследствие этого взрыва не пострадали другие люди.

"Этот пожилой мужчина тоже может быть благодарен судьбе, что не пострадал более серьезно. Он и сейчас находится на лечении в больнице, но полученные им травмы неопасны для жизни. Этот случай — пример тому, что неизвестные взрывчатые вещества, взрыватели или боеприпасы могут неожиданно взорваться. Двыяснения обстоятельств этого происшествия полиция начала уголовное делопроизводство и в ходе следствия мы выясним, как и почему произошел этот взрыв”, — сказала прокурор.

Ведущий следователь Вейко Кыре добавил, что хотя полиция ежегодно проводит кампании по добровольной передаче незаконного оружия, полиции практически еженедельно поступают сообщения о бесхозных оружии, боеприпасах или взрывчатке, которые обнаруживаются в ходе полевых или строительных работ.