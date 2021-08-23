В Таллинне в День Балтийского моря пройдут бесплатные экскурсии. Спешите зарегистрироваться!

”День Балтийского моря отмечается во многих государствах Европы, и у всех стран одна цель — привлечь внимание к состоянию Балтийского моря и найти решения, направленные на его улучшение, — отметил вице-мэр Калле Кландорф. — Полагаю, что у каждого жителя Эстонии своя связь с морем. Приглашаем всех желающих на природоведческие походы и другие проходящие в рамках тематического дня мероприятия, которые помогают осознать влияние Балтийского моря на нашу жилую среду, и наоборот. Мы надеемся, что каждый участник получит представление о том, как внести свой вклад в поддержание морской среды и вдохновить на это других”.

Остров Аэгна, расположенный в 14 километрах от столичного порта, является единственным островом, входящим в административную территорию Таллинна. 17-й по величине остров Эстонии, с 1991 года Аэгна является ландшафтным заповедником, который был создан с целью сохранения природы и уникального культурного наследия этого небольшого острова. Природными ценностями острова являются старые леса, многоликие побережья, болотца и крупные валуны.

Природоведческий поход по острову Аэгна начнется в 10.00. Гиды — Хуго Удусаар (на эстонском языке) и Олев Абнер (на русском языке). Максимальное количество участников — 25 человек в группе. Несовершеннолетние могут принять участие в походе только в сопровождении взрослого. Организаторы просят участников похода одеться в соответствии с погодными условиями, учитывая морскую прохладу и продолжительность прогулки на острове. Отправление из Пирита в 10.30, обратно с Аэгна — в 18.30, прибытие в Таллинн в 19.30.