В Таллинне в День Балтийского моря пройдут бесплатные экскурсии. Спешите зарегистрироваться!(1)
”День Балтийского моря отмечается во многих государствах Европы, и у всех стран одна цель — привлечь внимание к состоянию Балтийского моря и найти решения, направленные на его улучшение, — отметил вице-мэр Калле Кландорф. — Полагаю, что у каждого жителя Эстонии своя связь с морем. Приглашаем всех желающих на природоведческие походы и другие проходящие в рамках тематического дня мероприятия, которые помогают осознать влияние Балтийского моря на нашу жилую среду, и наоборот. Мы надеемся, что каждый участник получит представление о том, как внести свой вклад в поддержание морской среды и вдохновить на это других”.
Остров Аэгна, расположенный в 14 километрах от столичного порта, является единственным островом, входящим в административную территорию Таллинна. 17-й по величине остров Эстонии, с 1991 года Аэгна является ландшафтным заповедником, который был создан с целью сохранения природы и уникального культурного наследия этого небольшого острова. Природными ценностями острова являются старые леса, многоликие побережья, болотца и крупные валуны.
Природоведческий поход по острову Аэгна начнется в 10.00. Гиды — Хуго Удусаар (на эстонском языке) и Олев Абнер (на русском языке). Максимальное количество участников — 25 человек в группе. Несовершеннолетние могут принять участие в походе только в сопровождении взрослого. Организаторы просят участников похода одеться в соответствии с погодными условиями, учитывая морскую прохладу и продолжительность прогулки на острове. Отправление из Пирита в 10.30, обратно с Аэгна — в 18.30, прибытие в Таллинн в 19.30.
Прогулка по Рейди теэ стартует в 16.30 от перекрестка с ул. Ахтри (перед зданием по адресу ул. Лоотси, 3a) и завершится возле памятника ”Русалка”. Рейди теэ является одной из самых новых улиц столицы, которая еще больше открыла центр города в сторону моря. В ходе прогулки будет рассказано о значимости Рейди теэ в контексте городского пространства, интересных находках во время строительства улицы, художественных решениях в проектировании променада улицы и об истории Таллинна как приморского города. Гиды — Керсти Лоотус (на эстонском языке) и Геннадий Грамберг (на русском языке). Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация: эстоноязычная группа; русскоязычная группа.
Экскурсия по территории Старого порта стартует в 19.00 с пляжа Инглиранд и завершится на новом круизном променаде. В случае хорошей погоды в конце экскурсии можно будет полюбоваться живописным закатом. В ходе экскурсии по территории порта руководитель отдела развития Tallinna Sadam Хеле-Май Метс расскажет об истории порта и о том, каким он станет в будущем. Требуется предварительная регистрация.
Организаторы мероприятий руководствуются введенными правительством ЭР мерами по предотвращению распространения коронавируса. На мероприятия можно попасть на основании COVID-сертификата, свидетельствующего о том, что вы прошли вакцинацию, либо на основании документа, подтверждающего, что вы переболели коронавирусом или недавно сдали негативный тест на COVID-19 (не позднее чем за 72 часа). В экскурсиях могут принять участие люди, не имеющие симптомов респираторного заболевания.
День Балтийского моря отмечается в последний четверг августа в Эстонии, Финляндии, Швеции и России. Тематический день обращает особое внимание на многообразие и ценность Балтийского моря. Празднование Дня Балтийского моря в Эстонии координирует Институт Финляндии и посольство Финляндии в Таллинне.
Подробная информация о праздновании Дня Балтийского моря здесь.