Коэффициент распространения коронавируса стабилизировался. Но улучшения ситуации пока не видно

В субботу коэффициент равнялся 0,95, а в настоящее время этот показатель составляет около 1,05.

Более низкий коэффициент объясняется тем, что в пятницу в Эстонии прошел День восстановления независимости — выходной день, когда мало желающих пройти тест на коронавирус. При этом в понедельник было диагностировано необычно высокое число случаев заражения — 319.

"Надеюсь, что на этой неделе мы сможем увидеть более стабильную ситуацию. Также в понедельник завершится окончательный анализ, и во вторник станет ясно, что произошло на прошлой неделе, когда ситуация была относительно стабильной", — сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"Подозреваю, что коэффициент больше не опуститься ниже единицы, а также не станет намного больше 1. Несколько дней нужно будет следить за ситуацией, — отметила профессор математической статистики, член Научного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Криста Фишер . — За последние семь дней практически не было роста коэффициента R".

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