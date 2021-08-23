В пятницу в небе над Таллинном состоится уникальное шоу

Зрителей ждет настоящая технологическая инновация: сотни дронов одновременно поднимутся в воздух и будут синхронно формировать разные фигуры. Это похоже на фейерверк, но гораздо экологичнее. Благодаря точно управляемым дронам в небе можно создавать детализированные движущиеся фигуры.

На крыше Горхолла будет создана специальная зона для зрителей — располагаясь над землей, она станет лучшей площадкой для просмотра шоу. Там же будут расположены динамики, для воспроизведения музыки синхронно с движением дронов. Перед началом шоу выступит звезда эстонской электронной музыки NOËP. Невероятное зрелище организует технологическая компания Samsung

Билет на шоу не нужен, участие абсолютно бесплатно для всех. Все, что вам потребуется для прохода на крышу Горхолла — справка о состоянии здоровья. В связи с действующими в Эстонии ограничениями доступ в зрительскую зону открыт по предъявлению сертификата COVID-19, который доказывает, что человек вакцинирован, переболел или его тест показал отрицательный результат.

Шоу приурочено к выпуску новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Поскольку новые телефоны совершенно уникальны, традиционный фейерверк было решено заменить более современным, экологичным и не беспокоящим домашних животных решением.

Вход на крышу Горхолла открывается в 20:00, шоу начнется примерно в 21:30, а перед этим бесплатный концерт даст NOËP. Поскольку для полета дронам необходимы благоприятные погодные условия, время начала шоу еще может измениться.