Правительство окончательно одобрило обязательное ношение масок с 26 августа в общественных местах(25)
26 августа обязанность носить маску распространится на все публичные помещения, в которых не проверяются COVID-справки.
То есть, к обязательному уже сейчас ношению маски в общественном транспорте добавится необходимость носить маску в торговых центрах, магазинах, при оказании услуг в банках, почтовых конторах и так далее.
По-прежнему освобождены от обязанности носить маску дети в возрасте до 12 лет, а также те, кому закрывать нос и рот противопоказано по другим веским причинам.
COVID-справку люди в возрасте от 18 лет должны будут с 26 августа предъявлять для участия для участия в занятиях спортом, тренировках, молодежной работе, образовании и деятельности по интересам, дополнительном образовании и обучении, спортивных соревнованиях, спортивных и физкультурных мероприятиях, посещения СПА, бань, водных центров и бассейнов, участия в публичных собраниях и мероприятиях, в том числе для посещения театров, кино, концертов, конференций, музеев и выставочных залов, сферы развлечений, а также для того, чтобы иметь возможность поесть на месте в заведениях общепита. Эпидемиологическую безопасность всех участников нужно проверять и в том случае, если вид деятельности или мероприятие проводится в месте оказания услуги, например, заведение общественного питания берется в аренду или заказывается выездное театральное представление.
Сохраняется требование носить маску на богослужения и других открытых религиозных мероприятиях. При этом участников в помещении должно быть не больше 50 (при условии заполняемости помещения на 50%), а на свежем воздухе не больше 100. Если участников подобных мероприятий больше, то необходимо проверять инфекционную безопасность людей (ковид-сертификаты, тесты).
COVID-справку не нужно проверять, если мероприятие на свежем воздухе проходит на неограниченной территории.
COVID-справку не нужно проверять в торговых центрах и магазинах. Также свою эпидемиологическую безопасность не нужно доказывать при покупке еды навынос в ресторане или кафе. Однако, как уже было сказано выше, в таких случаях и местах нужно носить маску.
COVID-справка показывает, переболел ли человек COVID-19, был ли он вакцинирован и есть ли у него справка о сданном с негативным результатом коронатесте. Дополнительная инфомация: https://www.kriis.ee/ru/spravka-covid-19-i-ee-ispolzovanie
Цифровую COVID-справку можно создать на портале для пациентов. Люди, которые нуждаются в помощи для создания справки, могут обратиться в пункты обслуживания Департамента социального страхования, печатать цифровые справки помогают также местные самоуправления и библиотеки.
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