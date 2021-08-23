Правительство окончательно одобрило обязательное ношение масок с 26 августа в общественных местах

26 августа обязанность носить маску распространится на все публичные помещения, в которых не проверяются COVID-справки.

То есть, к обязательному уже сейчас ношению маски в общественном транспорте добавится необходимость носить маску в торговых центрах, магазинах, при оказании услуг в банках, почтовых конторах и так далее.

По-прежнему освобождены от обязанности носить маску дети в возрасте до 12 лет, а также те, кому закрывать нос и рот противопоказано по другим веским причинам.

COVID-справку люди в возрасте от 18 лет должны будут с 26 августа предъявлять для участия для участия в занятиях спортом, тренировках, молодежной работе, образовании и деятельности по интересам, дополнительном образовании и обучении, спортивных соревнованиях, спортивных и физкультурных мероприятиях, посещения СПА, бань, водных центров и бассейнов, участия в публичных собраниях и мероприятиях, в том числе для посещения театров, кино, концертов, конференций, музеев и выставочных залов, сферы развлечений, а также для того, чтобы иметь возможность поесть на месте в заведениях общепита. Эпидемиологическую безопасность всех участников нужно проверять и в том случае, если вид деятельности или мероприятие проводится в месте оказания услуги, например, заведение общественного питания берется в аренду или заказывается выездное театральное представление.

Сохраняется требование носить маску на богослужения и других открытых религиозных мероприятиях. При этом участников в помещении должно быть не больше 50 (при условии заполняемости помещения на 50%), а на свежем воздухе не больше 100. Если участников подобных мероприятий больше, то необходимо проверять инфекционную безопасность людей (ковид-сертификаты, тесты).

COVID-справку не нужно проверять, если мероприятие на свежем воздухе проходит на неограниченной территории.