Правительство одобрило обязательное ношение масок с 26 августа в общественных местах(72)
В публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки, следует начать носить маски
С 26 августа в публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки, нужно носить маски. Маски необходимо надевать во всех предназначенных для общего пользования помещениях, куда может зайти каждый желающий и где передвигается много людей, не контактирующих друг с другом ежедневно. Это помещения, для посещения которых не требуется COVID-справка.
В первую очередь это касается заведений торговли и обслуживания, а также государственных и муниципальных учреждений. Например, носить маски будет необходимо в магазинах, аптеках, в пунктах обслуживания телекоммуникационных предприятий, банковских и почтовых конторах, библиотеках, в залах обслуживания Департамента полиции и погранохраны, Департамента социального страхования, Больничной кассы и т.п.
Обязанность носить маски не распространяется на детей в возрасте моложе 12 лет и на людей, в случае которых ношение маски не представляется разумным из-за состояния здоровья или в силу иных веских причин.
Обязанность маску сохраняется в общественном транспорте, включая паромы и поезда. Также сохраняется требование носить маску во время богослужений и других публичных религиозных обрядов, если количество их участников в помещении не превышает 50 человек (вне помещений 100) или помещение заполнено не более, чем наполовину. Если число участников больше, нужно проверять эпидемиологическую безопасность присутствующих.
В подлежащем проверке публичном пространстве СOVID-справку должны предъявлять все клиенты или участники
Справку, о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или сданном с негативным результатом тесте люди, достигшие 18 лет, с 26 августа должны будут предъявлять для участия в большинстве видов организованной деятельности.
Это значит, что COVID-справку нужно предъявлять для участия в занятиях спортом, тренировках, молодежной работе, образовании и деятельности по интересам, дополнительном обучении и повышении квалификации, спортивных соревнованиях, физкультурных и спортивных мероприятиях, для посещения бань, СПА, водных центров и бассейнов, публичных собраний и мероприятий, в том числе театров, кино, концертов (в том числе в церквях), конференций, музеев и выставок, сферы развлечений, а также для того, чтобы поесть на месте в заведениях общепита.
Инфекционную безопасность всех участников нужно проверять и в том случае, если деятельность или мероприятие проходят в месте оказания услуги, например, в арендованном заведении общепита или при заказанном театральном представлении. Однако справку не нужно предъявлять для того, чтобы купить заказанную заранее еду навынос, правда в этом случае нужно носить маску.
COVID-справки не нужно проверять во время мероприятий на свежем воздухе, которые проводятся на неограниченной территории.
При организации деятельности в помещении помимо контроля справок или тестирования нужно также соблюдать дистанцию и выполнять требования дезинфекции.
Организатор должен проверить действительность справки. В случае обоснованного сомнения он должен попросить у человека удостоверяющий личность документ.
Распоряжение также разрешает проводить тестирование в аптеках, что позволяет увеличить количество мест, где возможно экспресс-тестирование, и сделать тестирование более доступным для людей. Для более удобного проведения самотестирования в аптеках будет разработана инструкция Департамента здоровья или дополнены инструкции департамента о тестировании. Результат сданного в аптеке экспресс-теста будет действовать 48 часов, его можно будет использовать только внутри страны.
Правительство при введении ограничений исходило из оценки Департамента здоровья, в которой департамент учитывал прогноз распространения коронавируса, уровень вакцинации населения и численность переболевших. Помимо прочего, учитывалось то, что штамм дельта составляет в Эстонии более 90% всех случаев заражения, а его заразность на 60% выше, чем у штамма альфа, распространенного в самом начале эпидемии. С учетом того, что по состоянию на 19 августа, когда правительство приняло принципиальное решение относительно ограничений, курс вакцинации был завершен у 45,57 процента населения, по оценке Департамента здоровья, влияния вакцинации еще недостаточно для того, чтобы сдержать рост вызванного штаммом дельта заражения.
Обязанность носить маску и предъявлять COVID-справку вводится для обеспечения функционирования системы здравоохранения. С учетом уровня распространения COVID-19 в Эстонии и прогнозируемого роста заражения, количество заразившихся и заболевших COVID-19 влияет на доступность обычной медицинской помощи.
Ресурс койко-мест предназначенных для больных COVID, по состоянию на 21 августа составляет 204 места, из которых пациентами было занято 48,5% (99 мест). Ресурс койко-мест для больных COVID в отделениях интенсивной терапии составлял 22 места, из которых было занято 59% (13 койко-мест). Ресурс мест для больных COVID в отделениях общей врачебной практики составлял 156 койко-мест, из которых занято было 53% (82 места).
В последние 14 дней заболеваемость росла во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа. Самый высокий прирост наблюдался в Валгамаа (139,4%), Йыгавамаа (136,8%), на Сааремаа (90,9%). Регионами с самым высоким уровнем заражения являются Вырумаа (477,2 на 100 000 населения), Пылвамаа (446,3/100 000), Пярнумаа (385,2/ 100 000), Тартумаа (341,8/100 000), Йыгевамаа (316,4/100 000) и Рапламаа (303,5/100 000).
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