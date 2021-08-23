Правительство одобрило обязательное ношение масок с 26 августа в общественных местах

В публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки, следует начать носить маски

С 26 августа в публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки, нужно носить маски. Маски необходимо надевать во всех предназначенных для общего пользования помещениях, куда может зайти каждый желающий и где передвигается много людей, не контактирующих друг с другом ежедневно. Это помещения, для посещения которых не требуется COVID-справка.

В первую очередь это касается заведений торговли и обслуживания, а также государственных и муниципальных учреждений. Например, носить маски будет необходимо в магазинах, аптеках, в пунктах обслуживания телекоммуникационных предприятий, банковских и почтовых конторах, библиотеках, в залах обслуживания Департамента полиции и погранохраны, Департамента социального страхования, Больничной кассы и т.п.

Обязанность носить маски не распространяется на детей в возрасте моложе 12 лет и на людей, в случае которых ношение маски не представляется разумным из-за состояния здоровья или в силу иных веских причин.

Обязанность маску сохраняется в общественном транспорте, включая паромы и поезда. Также сохраняется требование носить маску во время богослужений и других публичных религиозных обрядов, если количество их участников в помещении не превышает 50 человек (вне помещений 100) или помещение заполнено не более, чем наполовину. Если число участников больше, нужно проверять эпидемиологическую безопасность присутствующих.

В подлежащем проверке публичном пространстве СOVID-справку должны предъявлять все клиенты или участники

Справку, о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или сданном с негативным результатом тесте люди, достигшие 18 лет, с 26 августа должны будут предъявлять для участия в большинстве видов организованной деятельности.