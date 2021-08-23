Зеленский: Россия признана государством-оккупантом. В Киеве приняли декларацию "Крымской платформы"(37)
Спустя более семи лет после аннексии Крыма Россией президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении вопроса о деоккупации полуострова в международную повестку.
В понедельник, 23 августа, была принята декларация Крымской платформы, в рамках которой впервые на международном уровне Россия была признана государством-оккупантом, отметил Зеленский на брифинге по итогам учредительной конференцииукраинской политико-дипломатической инициативы.
Текст документа опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Согласно тексту документа, участники саммита осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей, пишет gazeta.ru.
В частности, ”Крымская платформа” обвинила Москву в ”нарушениях и ограничении прав человека”, ”милитаризации полуострова”, ”изменении демографической инфраструктуры Крыма”, а также в ”препятствовании свободе судоходства” в Азовском и Черном морях. В результате участники саммита договорились рассмотреть возможность введения дальнейших ограничительных мер, ”если действия России этого потребуют”.
Кроме того, в документе указано требование к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине ”полный и беспрепятственный доступ в Крым”. В заключении декларации уточняется, что к участию в ”Крымской платформе” также стоит привлечь и российскую сторону.
"Декларация четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, обязательство рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц для укрепления стабильности в Черноморском регионе", — заявил украинский президент.
"Как описать этот саммит и принятую декларацию максимально коротко и метко? Думаю, хватит четырех слов: вопрос Крыма не закрыт. Или даже трех: Крым — это Украина", — добавил он.
Одновременно Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе и ее декларации.
В свою очередь в Кремле назвали конференцию Крымской платформы антироссийским и "чрезвычайно недружественным" мероприятием. "Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Основатели Крымской платформы — 46 стран
Основателями Крымской платформы на учредительном съезде стали 46 стран, в том числе все государства Европейского Союза, НАТО, "большой семерки", Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша), а также Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова).
Декларация Крымской платформы предусматривает назначение каждой страной-участницей представителя для сотрудничества с офисом инициативы. Предполагается, что Крымская платформа будет работать на четырех уровнях — глав государств и правительств, глав МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном, пишет DW.