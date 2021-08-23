ФОТО | Президентские выборы: Алар Карис встретился с политиками "Отечества", но поддержкой не заручился

По словам Сибула, на встрече выяснилось, что у Кариса с партией как совпадающие, так и не очень точки зрения.

"Есть вопросы, по которым у нас единое понимание. Например, Карис считает, что эстонцы должны оставаться в Эстонии большинством, и Эстония должна двигаться в направлении единой эстоноязычной системы образования. Но были и вопросы, где наши мнения не пересекались. Это, например, касалось политики гражданства. Карис отменил, что обществу нужны дебаты по теме двойного гражданства. Наша партия неизменно придерживалась позиции, согласно которой двойное гражданство в Эстонии недопустимо", — отметил Сибул.