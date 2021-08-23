Министерство: школа теперь не обязана дистанционно обучать детей, находящихся на самоизоляции

Если родители школьников, которые оказались близкононтактными, отказываются от вакцинирования детей и не дают разрешения на проведение теста на коронавирус, то учеников будут отправлять на карантин.

Министр образования Лийна Керсна сказала, что если школа сможет привлекать к обучению детей, находящихся на самоизоляции, на расстоянии, это замечательно, но если нет, ребенку придется учиться самостоятельно либо дома, либо позже, когда он вернется в школу.

Керсна призвала школы не отправлять близкоконтактных на самоизоляцию, поскольку научные исследования показали, что быстрое тестирование столь же эффективно, как и карантин, поэтому следует отдавать предпочтение первому методу.

Кроме того, в новом учебном году школы больше не будут закрыты по всей Эстонии. Однако в случае очень высокого уровня инфицирования можно будет закрыть конкретную школу или какие-то отдельные классы.

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