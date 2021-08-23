Премьер-министры Балтийских стран и Польши: Беларусь незаконно направляет людей к границе ЕС и заcтавляет ее переходить(29)
Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в совместном заявлении выражают глубокую обеспокоенность cитуацией на границе Литвы, Латвии и Польши с Белоруссией.
”Для нас ясно, что данный кризис был спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко. Использование иммигрантов для дестабилизации соседних стран является недвусмысленным нарушением международного права и квалифицируется как гибридная атака против Латвии, Литвы, Польши и таким образом против всего Европейского союза”, — пишут премьер-министры.
Каллас, Кариньш, Шимоните и Моравецкий ценят готовность ЕС и стран — членов союза совместными усилиями защищать внешнюю границу Евросоюза. ”Единство ЕС и его членов, быстрая дипломатическая, финансовая и техническая поддержка имеют ключевое значение для эффективного ответа на вызов, брошенный режимом Лукашенко”, — подчеркивают они.
Премьер-министры отмечают, что не менее важно совместными усилиями использовать все имеющиеся дипломатические и практические средства, чтобы как можно быстрее перекрывать новые пути нелегальной миграции.
Премьер-министры четырех стран отмечают в совместном заявлении, что Европейскому союзу нужно воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы пересмотреть подход к охране границы.
”Мы уверены, что охрана внешних границ Европейского союза является не только обязанностью отдельных членов ЕС, но совместной ответственностью всего Европейского союза. Поэтому на уровне ЕС на это нужно обращать соразмерное политическое внимание и выделать необходимые финансовые средства”, — говорится в заявлении премьер-министров.
Премьер-министры Балтийских стран и Польши подчеркивают, что нужно, не откладывая, поднять тему недостойного обращения с мигрантами на территории Белоруссии в ООН, в том числе сфокусировать на ней внимание Совета безопасности ООН.
Они призывают верховного комиссара ООН по делам беженцев активно работать над разрешением ситуации и требовать, чтобы Белоруссия выполняла свои международные обязательства, взятые в том числе международным пактом о гражданских и политических правах ООН и конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Также они настойчиво призывают офис верховного комиссара ООН по делам беженцев в Минске безотлагательно начать прилагать усилия в разрешению ситуации на месте.
Премьер-министры подчеркивают в своем заявлении, что Белоруссия должна взять на себя полную ответственность за людей, чье прибытие на свою территорию сама же и организовала.
”Непреемлемо, что прибывших в Белоруссию людей нелегально направляют в сторону границы ЕС и вынуждают ее пересекать. Подобное поведение белорусского режима угрожает безопасности региона. Речь идет о вопиющем нарушении прав человека. Подобное поведение должны жестко осуждаться всем демократическим сообществом”, — подчеркивают премьер-министры.
Они заверяют, что готовы предложить всю необходимую защиту лицам, которые попали в нашу страну на основании международного права о беженцах и принятых нами обязательств, но подчеркивают, что государства примут все необходимые меры, в том числе поддержат возможное введение ЕС новых санкций, чтобы положить конец дальнейшей нелегальной миграции, организованной Белоруссией.
Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши призывают белорусские власти избегать дальнейшей эскалации напряженности в двусторонних отношениях и отношениях с Европейским союзом.
”Единственный путь выхода из белорусского политического кризиса — это начало настоящего внутреннего диалога со всеми сторонами, которые заинтересованы в формировании будущего Белоруссии. Важно привлечь в нему представителей белорусского гражданского общества, в том числе находящихся в изгнании, и освободить всех политзаключенных, в том числе из числа национальных меньшинств, а также провести свободные и справедливые выборы и как можно быстрее”, — подчеркивают премьер-министры.
В субботу, 21 августа состоялась видеовстреча премьер-министров Балтийских стран и Польши, на которой премьер-министр Кая Каллас со своими коллегами сосредоточилась на возможностях положить конец организованной белорусским режимом гибридное атаке на внешней границе ЕС и НАТО.