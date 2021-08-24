МНЕНИЕ │ Голиков словно живет в другом мире

Одна из любимых фраз президента Эстонии Керсти Кальюлайд — "слово свободно". Произнесённая в Розовом саду речь президента к 30-летию восстановления независимости Эстонской Республики коснулась и истории этого процесса. Евгений Голиков иронично критикует то, как президент трактует недавнюю историю, и эта критика является частью свободы слова и ещё раз доказывает, что в нашей стране слово действительно свободно и что никто (в отличие от некоторых других стран) не имеет монополии на истину в интерпретации истории. Цитирую:

Конечно, было бы естественно всегда (даже если объектом критики не является высшее должностное лицо государства) проявлять осторожность и избегать категоричных формулировок. Однако проблема заключается не в том, что президента обвиняют, что она ”живёт в мифах”, и не в том, что Евгений Голиков в то время был в ЦК КПСС. Проблема, к сожалению, в том, что кругозор Голикова, пока он работал в том же ЦК КПСС, сузился. Евгения Голикова, который в то время тоже был участником Народного фронта, либо подводит память, либо он подтверждает тот печальный факт, что разные сообщества жили и продолжают жить в совершенно разных мирах. Событиям, которые живут в памяти и питают самосознание сотен тысяч эстонцев, нет места в памяти Голикова. Однако я хочу прокомментировать его точку зрения не как участник исторических событий, а как историк, который уже написал тысячи страниц о том, что происходило весной 1988 года (то есть могу подкрепить свой текст сотнями доказательств).