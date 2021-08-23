Партия EKRE оспорит в суде введенные правительством ограничения

"Поскольку документ десятки раз менялся, юристы сейчас рассматривают вопрос, стоит ли оспаривать отдельные его пункты или распоряжение в целом. В принципе, мы оспариваем тот факт, что конфиденциальные частные данные людей запрашиваются повсеместно, люди должны доказывать, что они здоровы или вакцинированы. Мы оспариваем разделение граждан на две части. Основные права, в том числе право на свободу собраний и доступ к важнейшим услугам, зависят от документа, разработанного правительством. Конституция не позволяет делить людей подобным образом", — приводит слова Хельме rus.err.