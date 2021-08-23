ВИДЕО | Как в боевике: полиция гналась по шоссе Таллинн — Нарва за не имеющим прав нетрезвым мотоциклистом. 223 км/ч!

В ходе проверки выяснилось, что у мотоциклиста нет водительских прав, а уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе приближался к отметке, когда возбуждается уголовное дело. К тому же у мотоцикла не был пройдет технический контроль и отсутствовала страховка.