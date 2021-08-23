23.08.2021, 17:18
ВИДЕО | Как в боевике: полиция гналась по шоссе Таллинн — Нарва за не имеющим прав нетрезвым мотоциклистом. 223 км/ч!
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"В субботу патруль Ида-Харьюского отделения полиции на шоссе Таллинн — Нарва определил, что скорость двигающегося в сторону Таллинна мотоцикла составляет 223 км/ч. Подаваемые знаки остановиться водитель проигнорировал и остановить транспортное средство удалось только через несколько километров", — сообщил Центр надзора за дорожным движением в социальных сетях.
В ходе проверки выяснилось, что у мотоциклиста нет водительских прав, а уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе приближался к отметке, когда возбуждается уголовное дело. К тому же у мотоцикла не был пройдет технический контроль и отсутствовала страховка.
"Сегодня 40-летний мужчина держал ответ перед Харьюским уездным судом. Согласно решению суда, теперь у него будет достаточно времени, чтобы обдумать свои действия за решеткой", — отметила полиция.