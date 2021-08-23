Новости Эстонии
23.08.2021, 16:15

На сегодняшних мероприятиях полиция работает в усиленном составе

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Foto: Andres Putting
Так как у проходящих сегодня мероприятий "Марш свободы по случаю годовщины Балтийского пути" (“Vaba Eesti Balti keti aastapäeva vabaduse marss 2021”) и "Балтийский путь 2021” („Balti kett 2021“) отсутствуют официальные устроители, полиция работает в усиленном составе, чтобы обеспечить безопасность участников мероприятия и общественный порядок, а также предупредить возможные нарушения.

В Департаменте полиции и погранохраны не зарегистрированы ни проходящее днем общественное собрание, ни вечерний автопробег. Также нет конкретного устроителя мероприятия, который координировал бы действия участников, обеспечивал их безопасность и общался с полицией в этих вопросах.

”Цель полиции — помогать организаторам мероприятий, чтобы была обеспечена безопасность людей. Полиция общается с возможными устроителями этих мероприятий, но роль официального организатора никто на себя не взял", — сказал руководитель стратегического штаба Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар. Он добавил, что, как правило, полиция связывается с устроителями общественных собраний и мероприятий, чтобы предусмотреть возможные опасности и риски, связанные с собранием большого числа людей, в том числе собрать информацию о возможных провокациях и людях, которые могут помешать мероприятию.

Утсар сказал, что на дневном мероприятии основная цель полиции — общаться с людьми, направлять их и при необходимости оказывать помощь. На вечернем автопробеге внимание полиции будет направлено на успокоение дорожного движения.

"Местами на дороге может быть больше транспорта и людей. Чтобы не было пробок и не произошло ДТП, важно, чтобы все участники мероприятия придерживались правил дорожного движениям — не превышать скорость, не нарушать светофорный режим и быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения. При необходимости нарушения будут зафиксированы и начаты делопроизводства", — сказал он.

Выражать мнение не запрещено, но на каждом участнике лежит обязанность провести мероприятие безопасно и без нарушений. Также следует придерживаться ограничений, установленных правительством ЭР для остановки распространения вируса.

Мероприятия надо регистрировать в качестве общественных собраний, если их проведение требует реорганизацию дорожного движениям, а также если установлена палатка, сцена, трибуна или в плане использовать звуковую или осветительную технику. У общественного собрания должен быть устроитель, который отвечает за безопасность мероприятия.

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