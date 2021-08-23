На сегодняшних мероприятиях полиция работает в усиленном составе

В Департаменте полиции и погранохраны не зарегистрированы ни проходящее днем общественное собрание, ни вечерний автопробег. Также нет конкретного устроителя мероприятия, который координировал бы действия участников, обеспечивал их безопасность и общался с полицией в этих вопросах.

”Цель полиции — помогать организаторам мероприятий, чтобы была обеспечена безопасность людей. Полиция общается с возможными устроителями этих мероприятий, но роль официального организатора никто на себя не взял", — сказал руководитель стратегического штаба Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар. Он добавил, что, как правило, полиция связывается с устроителями общественных собраний и мероприятий, чтобы предусмотреть возможные опасности и риски, связанные с собранием большого числа людей, в том числе собрать информацию о возможных провокациях и людях, которые могут помешать мероприятию.

Утсар сказал, что на дневном мероприятии основная цель полиции — общаться с людьми, направлять их и при необходимости оказывать помощь. На вечернем автопробеге внимание полиции будет направлено на успокоение дорожного движения.

"Местами на дороге может быть больше транспорта и людей. Чтобы не было пробок и не произошло ДТП, важно, чтобы все участники мероприятия придерживались правил дорожного движениям — не превышать скорость, не нарушать светофорный режим и быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения. При необходимости нарушения будут зафиксированы и начаты делопроизводства", — сказал он.

Выражать мнение не запрещено, но на каждом участнике лежит обязанность провести мероприятие безопасно и без нарушений. Также следует придерживаться ограничений, установленных правительством ЭР для остановки распространения вируса.