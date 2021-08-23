"Мы солидарно противостоим агрессивному поведению Лукашенко". Совместное заявление президентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о Беларуси(3)
23 августа 2021 года, Киев
Год назад, в августе 2020 года, граждане Беларуси надеялись, что они получат право определить будущее своей страны на свободных выборах. Власти Беларуси не прислушались к их голосам. Участников небывалого в недавней истории этой страны мирного народного движения наказывают тюремным заключением или ссылкой, их заставляют молчать. Надежда сменилась страхом в атмосфере нарастающих репрессий. Мы солидарны со всеми жителями Беларуси, испытывающими ограничения прав на своей родине.
Мы также с возрастающей озабоченностью наблюдаем за нарушениями прав граждан Беларуси за рубежом. Вынужденная посадка рейса Ryanair № 4978 — это акт государственного угона, беспрецедентное нарушение международного права, и для нас это недопустимо.
С июня восточная граница Европейского союза и НАТО подвергается гибридным атакам. Уязвимых граждан третьих стран используют в качестве расходного материала для незаконного пересечения границы из Беларуси. Это не миграционный кризис, а политическая гибридная операция режима Александра Лукашенко, призванная отвлечь внимание от увеличивающегося количества нарушений прав человека и гражданских прав данным режимом. Мы осуждаем это неприемлемое поведение. Ничтожное давление и безрассудные действия не повлияют на нашу скоординированную политику в отношении кризиса в Беларуси.
Мы благодарим наших партнеров в Европейском союзе и союзников по НАТО за солидарность, политическую и практическую поддержку усилий по отражению гибридных атак. Крайне важны предпринимаемые Европейской комиссией и агентствами ЕС действия по обузданию бесконтрольной миграции. Мы также стремимся наладить стабильное сотрудничество с перспективными решениями в Ираке и других вовлеченных странах для закрытия пагубных каналов контрабанды людей.
Мы выражаем глубокое сочувствие 631 политическому заключенному [по состоянию на 13.08] и их родственникам. Всех политических заключенных следует освободить и восстановить в правах.
Мы активно поддерживаем все международные инициативы, направленные против безнаказанности властей в Беларуси. В духе Хельсинкского Заключительного акта народу Беларуси следует предоставить свободу выбора демократического будущего. Единственный способ положить конец политическому кризису — инклюзивный национальный диалог ради свободных и справедливых выборов.
С октября 2020 года Европейский союз наращивает санкции против режима в Беларуси. Мы приветствуем недавние санкции наших союзников по НАТО — США, Соединенного Королевства и Канады. Дальнейшее сотрудничество с нашими партнерами и союзниками обеспечит введение дополнительных санкций против властей Беларуси.
Мы — президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — солидарно противостоим агрессивному и дестабилизирующему поведению Александра Лукашенко и властей Беларуси. Мы по-прежнему убеждены в том, что воля народа Беларуси должна быть основным указателем будущего развития Республики Беларусь.
Керсти Кальюлайд
Президент Эстонской Республики
Эгилс Левитс
Президент Латвийской Республики
Гитанас Науседа
Президент Литовской Республики
Анджей Дуда
Президент Республики Польша
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