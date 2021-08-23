"Мы солидарно противостоим агрессивному поведению Лукашенко". Совместное заявление президентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о Беларуси

23 августа 2021 года, Киев

Год назад, в августе 2020 года, граждане Беларуси надеялись, что они получат право определить будущее своей страны на свободных выборах. Власти Беларуси не прислушались к их голосам. Участников небывалого в недавней истории этой страны мирного народного движения наказывают тюремным заключением или ссылкой, их заставляют молчать. Надежда сменилась страхом в атмосфере нарастающих репрессий. Мы солидарны со всеми жителями Беларуси, испытывающими ограничения прав на своей родине.

Мы также с возрастающей озабоченностью наблюдаем за нарушениями прав граждан Беларуси за рубежом. Вынужденная посадка рейса Ryanair № 4978 — это акт государственного угона, беспрецедентное нарушение международного права, и для нас это недопустимо.

С июня восточная граница Европейского союза и НАТО подвергается гибридным атакам. Уязвимых граждан третьих стран используют в качестве расходного материала для незаконного пересечения границы из Беларуси. Это не миграционный кризис, а политическая гибридная операция режима Александра Лукашенко, призванная отвлечь внимание от увеличивающегося количества нарушений прав человека и гражданских прав данным режимом. Мы осуждаем это неприемлемое поведение. Ничтожное давление и безрассудные действия не повлияют на нашу скоординированную политику в отношении кризиса в Беларуси.

Мы благодарим наших партнеров в Европейском союзе и союзников по НАТО за солидарность, политическую и практическую поддержку усилий по отражению гибридных атак. Крайне важны предпринимаемые Европейской комиссией и агентствами ЕС действия по обузданию бесконтрольной миграции. Мы также стремимся наладить стабильное сотрудничество с перспективными решениями в Ираке и других вовлеченных странах для закрытия пагубных каналов контрабанды людей.

Мы выражаем глубокое сочувствие 631 политическому заключенному [по состоянию на 13.08] и их родственникам. Всех политических заключенных следует освободить и восстановить в правах.