Новости Эстонии
23.08.2021, 15:07

"Необходимо осудить незаконную аннексию региона". Делегация Рийгикогу посетит морскую границу Украины вблизи Мариуполя

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Marko Mihkelson
Marko Mihkelson
Foto: Andres Putting
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, председатель депутатской группы по парламентским связям с Украиной Мати Райдма и член делегации Рийгикогу в ПАСЕ Райво Тамм до среды находятся с визитом в Украине. Они примут участие в мероприятиях, посвященных открытию Крымской платформы, и в праздновании тридцатилетия принятия Декларации независимости Украины. Участники делегации также посетят морскую границу Украины вблизи Мариуполя.

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, Крымская платформа, цель которой — обеспечить завершение оккупации Крыма, — это крайне положительная инициатива. ”В день тридцатилетия восстановления независимости Украины мировая общественность должна по-прежнему уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Необходимо осудить незаконную аннексию региона со стороны России, — сказал председатель комиссии. — Платформа предоставляет возможность демократической общественности собраться и поддержать восстановление территориальной целостности Украины.

Сегодня делегация примет участие в форуме экспертов Крымской платформы. Участники мероприятия обсудят права крымских татар, реинтеграцию Крыма, непризнание аннексии и угрозы в сфере безопасности, связанные с регионом Азовского и Черного морей. Также она примет участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины и в культурной программе, посвященной открытию Крымской платформы.

Завтра визит делегации продолжится участием в праздничных мероприятиях, посвященных тридцатилетию принятия Декларации независимости Украины. В среду запланировано посещение Мариуполя и находящихся поблизости приграничных морских территорий.

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