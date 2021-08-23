23.08.2021, 16:00
ВИДЕО | Главред Raadio 4 Юлия Балий: Эстония за 30 лет прошла огромный путь, нам есть чем гордиться(2)
Главный редактор Raadio 4 Юлия Балий на президентском приеме в Розовом саду сказала RusDelfi, что День восстановления независимости — особенный день, когда эстоноземельцы могут испытывать гордость за свою страну.
“Такая дата, 30 лет независимости Эстонии, — это повод для радости, для гордости, для ощущения того, что все-таки все возможно, если очень сильно захотеть”, — сказала Балий.
Она отметила, что Эстония за эти 30 лет прошла огромный путь и нам есть чем гордиться.
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