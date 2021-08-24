Новости Эстонии
24.08.2021, 12:10

ВИДЕО | Артемий Троицкий: буду рад, если Керсти Кальюлайд сохранит свой пост

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В пятницу, 20 августа, в Розовом саду Кадриоргского дворца состоялся традиционный президентский прием в честь Дня восстановления независимости, на котором “Бублику” удалось побеседовать с одним из участников приема — российским музыкальным журналистом и критиком, теле- и радиоведущим, писателем Артемием Троицким. С 2014 года он постоянно живет в Эстонии.

“День этот очень важный. Есть такая известная фраза, лозунг “За нашу и вашу свободу!” Я 19-21 августа 1991 года находился в Москве, был в самой гуще событий, получил даже впоследствии медаль “Защитнику свободной России”, — рассказал Троицкий .

“Для Эстонии эти августовские события были абсолютно позитивны. Я уверен, что Эстония и другие Балтийские страны всё равно бы восстановили свою независимость, но то, что произошло в Москве 19-20 августа, конечно, очень ускорило этот процесс. Так что — за ваш и наш праздник!“ — добавил он.

Троицкий сообщил о том, чем был занят последний год, когда количество мероприятий всевозможного рода резко сократилось. Заметным событием жизни стало поступление его старшего сына Ивана в Тартуский университет.

На вопрос о том, как он относится к кандидатам в президенты Эстонии, Артемий ответил, что был бы рад, если бы это пост сохранила Керсти Кальюлайд.

“На мой взгляд она очень умная и правильная женщина. Я читал что-то о других кандидатах, может быть они тоже достойные люди, но я их не знаю и мне трудно представить, какими они будут президентами”, — сказал Троицкий.

Подробнее — смотрите видео.

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