ВИДЕО | Индрек Саар: еще есть время признать, что Керсти Кальюлайд была хорошим президентом

Говоря о предстоящих президентских выборах Саар отметил, что социал-демократы довольны действующим президентом Керсти Кальюлайд и поддерживают ее переизбрание на второй срок.

“К сожалению, не все политические силы согласны с нами. Еще есть время задуматься и понять, что Керсти Кальюлайд была хорошим президентом Эстонии”, — сказал Саар.

Он отметил роль Кальюлайд в избрании Эстонии непостоянным членом Совбеза ООН. А также ее приверженность основной идеи Конституции ЭР о том, что все люди имеют равные права, и то, как она мудро этот принцип защищала.

Лидер социал-демократов подчеркнул, что как оппозиционный политик он критично относится к тому, как была организована вакцинация. Власти могли еще летом предвидеть, какие проблемы принесет осень.

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