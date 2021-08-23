ВИДЕО | Юлия Ауг: чем больше Нарва будет открыта Эстонии, а Эстония - обращать внимание на Нарву, тем будет полезнее обоим

- Как вам выступление президента?

- Нам переводили то, о чем говорила президент. Она говорила об очень понятных, внятных и простых вещах. О том, что получить свободу — просто, очень непросто ее сохранить, очень непросто развиваться. Потому что каждый день, каждый год надо принимать новые решения, надо очень много думать, чтобы эти решения были правильными.

- Вы следите за ситуацией в Эстонии? У нас грядут президентские выборы. Нравится вам Керсти Кальюлайд?

- Мне нравится. Но всё-таки я слежу немножко со стороны и говорить с абсолютной уверенностью я, наверное, не имею права. Но то, что я вижу со стороны, — да, мне нравится президент.

- Если посмотреть на весь срок ее правления и подвести черту, какая она была, чем запомнилась Керсти Кальюлайд?

- Она запомнилась уже тем, что когда ее избрали, о ней никто ничего не знал. Это было некоторым удивлением: кто это, и что теперь будет? И постепенно очень многие вещи, которые она делала, оказывались правильными, полезными, Эстония развивалась. И еще у нее есть очень очень на мой взгляд приятное качество — она очень демократична.

- Как вы считаете, у власти должно быть больше женщин?

- Я не знаю, больше или меньше, но я абсолютно уверена, что женщины должны быть у власти.

- Вы сторонница продвижения феминизма? Женщины должны пробовать себя в считающихся мужскими профессиях — пожарный, грузчик…

- Начнем с того, что феминизм я не продвигаю. Женщина-водитель? Почему нет, если она хорошо водит автомобиль. Например, в Нарве, по моему опыту поездок на такси, наверное 80 процентов таксистов — женщины. Это не феминизм, просто так складывается жизнь. Грузчиком — нет, не надо, это противоречит женской физиологии. Пожарным? Если женщина хорошо физически подготовлена, если женщина этого хочет… Если женщины могут быть военными, почему они не могут быть пожарными? Если женщина соответствует профессиональным критериям этой профессии, то безусловно.

- Как у вас складывается работа в Нарве? Что получилось, что не очень?