ВИДЕО | Юлия Ауг: чем больше Нарва будет открыта Эстонии, а Эстония - обращать внимание на Нарву, тем будет полезнее обоим(2)
- Как вам выступление президента?
- Нам переводили то, о чем говорила президент. Она говорила об очень понятных, внятных и простых вещах. О том, что получить свободу — просто, очень непросто ее сохранить, очень непросто развиваться. Потому что каждый день, каждый год надо принимать новые решения, надо очень много думать, чтобы эти решения были правильными.
- Вы следите за ситуацией в Эстонии? У нас грядут президентские выборы. Нравится вам Керсти Кальюлайд?
- Мне нравится. Но всё-таки я слежу немножко со стороны и говорить с абсолютной уверенностью я, наверное, не имею права. Но то, что я вижу со стороны, — да, мне нравится президент.
- Если посмотреть на весь срок ее правления и подвести черту, какая она была, чем запомнилась Керсти Кальюлайд?
- Она запомнилась уже тем, что когда ее избрали, о ней никто ничего не знал. Это было некоторым удивлением: кто это, и что теперь будет? И постепенно очень многие вещи, которые она делала, оказывались правильными, полезными, Эстония развивалась. И еще у нее есть очень очень на мой взгляд приятное качество — она очень демократична.
- Как вы считаете, у власти должно быть больше женщин?
- Я не знаю, больше или меньше, но я абсолютно уверена, что женщины должны быть у власти.
- Вы сторонница продвижения феминизма? Женщины должны пробовать себя в считающихся мужскими профессиях — пожарный, грузчик…
- Начнем с того, что феминизм я не продвигаю. Женщина-водитель? Почему нет, если она хорошо водит автомобиль. Например, в Нарве, по моему опыту поездок на такси, наверное 80 процентов таксистов — женщины. Это не феминизм, просто так складывается жизнь. Грузчиком — нет, не надо, это противоречит женской физиологии. Пожарным? Если женщина хорошо физически подготовлена, если женщина этого хочет… Если женщины могут быть военными, почему они не могут быть пожарными? Если женщина соответствует профессиональным критериям этой профессии, то безусловно.
- Как у вас складывается работа в Нарве? Что получилось, что не очень?
- В Нарве прямо сейчас проходит Театральный фестиваль свободы. Это большое и серьезное событие, это фестиваль высокого мирового уровня, высокого театрального класса. За этот год не могло произойти много каких-либо культурных событий — из-за коронавируса этот год был урезан. В России хоть как-то театральная жизнь начала оживать осенью. А в Эстонии, как мне кажется, — только сейчас, весной…
Что успело случиться? Мне кажется, достаточно много. На Vaba lava cостоялось несколько премьер. Сейчас проходит фестиваль. Намечаются новые премьеры. Чем больше город будет развиваться, чем больше в городе будет важных событий — вот Station Narva совершенно потрясающее событие уже четвертый год проходит, — чем больше Нарва будет открыта Эстонии, чем больше Эстония будет обращать внимание на Нарву, тем будет полезнее и Эстонии, и Нарве.
- Вы балансируете между Россией и Нарвой. Где лучше жить? Некоторые, кто приезжает сюда из России, говорят, что здесь уютнее, спокойнее, обеспеченнее…
- Мне нравится то, как я живу, мне нравится быть и здесь, и в России, и в Украине работать… Я понимаю, что во времена пандемии это довольно редкий подход к жизни. Но пока мне удается его сохранять, я счастлива.
- Какие у вас ощущения после успеха в Каннах “Купе номер 6”?
- Я узнала о том, что фильм “Купе номер 6” получил гран-при на Каннском фестивале, находясь в Эстонии на съемках. Я снималась в эстонском фильме в Пярну. Я не смогла из-за этих съемок, которые были перенесены на год из-за пандемии, поехать на фестиваль в Канны. А ведь не только “Купе номер 6”, еще и “Петровы в гриппе” были в основном конкурсе фестиваля! Меня застало это известие прямо на съемочной площадке. Это очень приятно и невероятно радостно. Но ведь это не первый фестиваль, и не первая победа фильмов на фестивале — и “Овсянки” побеждали, и “Ученик” побеждал, и “Лето”.
- Вот именно! А куда двигаться дальше, какие еще хочется брать высоты?
- Надо просто делать свои проекты. Я очень хочу снять собственное кино, и тогда это будет новая ступень для меня.
- Тогда об этом и будет наше следующее интервью!
- Дай Бог!