На портале пациентов произошел сбой. Ковид-сертификаты недоступны

Сначала пользователи перенаправляются в очередь, а далее на экране появляется сообщение об ошибке.

У тех, кто уже вошел на портал, например, исчезли уже составленные сертификаты о вакцинации, и создание новых невозможно. Пока неясно, были ли эти справки удалены или они просто не отображаются.