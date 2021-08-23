23.08.2021, 12:13
На портале пациентов произошел сбой. Ковид-сертификаты недоступны(16)
Kuvatõmmis
Портал пациента digilugu.ee, который администрирует подведомственное Министерству социальных дел ИТ-отделение TEHIK, сегодня в первой половине дня вышел из строя.
Сначала пользователи перенаправляются в очередь, а далее на экране появляется сообщение об ошибке.
У тех, кто уже вошел на портал, например, исчезли уже составленные сертификаты о вакцинации, и создание новых невозможно. Пока неясно, были ли эти справки удалены или они просто не отображаются.
До этого портал сообщил о начале профилактических работ.
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