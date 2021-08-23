Владимир Зеленский поручил заблокировать в Украине ”Московский комсомолец” и ”Ведомости”

Среди компаний, попавших в санкционный список, — провайдер ”Ростелеком”, издатели газет ”Ведомости”, ”Московский комсомолец” и ”Завтра”, а также учредители информационных сайтов Anna-News, ”ПолитЭксперт” и ”Народные новости” (входит в медиагруппу бизнесмена Евгения Пригожина).

Против ”Ростелекома”, учредителей ”Московского комсомольца” и ”ПолитЭксперт” введена только блокировка сайтов. В отношении остальных компаний действуют и другие санкции — в том числе блокировка активов, ограничения на предоставление телекоммуникационных услуг.

В последние месяцы Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ (в том числе телеканалов ”Россия 24” и НТВ), а также российских частных и государственных компаний (в том числе Сбербанка, авиакомпании ”Аэрофлот” и онлайн-ретейлера Wildberries).

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