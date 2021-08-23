23.08.2021, 12:40
На заводе в Ласнамяэ произошел пожар(6)
Foto: Irina Mägi
В субботу поздно вечером на производстве в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар.
21 августа в 23:07 спасатели получили вызов на Суур-Паала в Ласнамяэ, где на заводе по производству строительной химии был замечен дым. Людей в этот момент в здании не было.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на линии по производству Macroflex произошло возгорание, причины которого неизвестны. Дежурный работник заводы пытался потушить пожар самостоятельно. Спасатели локализовали возгорание в 23:26.
Точные причины устанавливается.
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