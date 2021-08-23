В Таллинне пытавшийся найти свой номер мужчина три часа просидел на крыше отеля

23 августе в 00:15 в центр тревоги позвонил человек, который пытался найти свой номер в расположенном в центре Таллинне отеле, но случайно оказался на крыше отеля. По его словам, он просидел на крыше три часа и потерял всякую надежду выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели в 00:30 помогли мужчине спуститься с восьмого этажа и передали полиции. В помощи скорой он не нуждался. Мужчина пообещал, что больше никогда не будет залезать на крышу.

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