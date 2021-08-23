Футзальный трамплин – уникальное событие для Эстонского футзала!

С 23 по 27 августа в спорткомплексе Мярьямаа состоится знаковое событие для всех юных любителей футзала и большого футбола, а также для футзальных специалистов. «Футзальный трамплин» делится на два направления: тренировочный лагерь для юных футболистов в возрасте 14-16 лет и тренерский семинар.

Обучение футзальной технике и совершенствование навыков игры в зале будут полезны не только юных игроков в футзал, но и для тех ребят, кто занимается большим футболом. Футзал – вид спорта, который является неотъемлемой частью футбола, он позволяет быстрее принимать правильные решения в ограниченном пространстве и времени, и является настоящим трамплином в большой футбол!

Под руководством знаменитого тренера «Барселоны» Мигеля Андреса Морено, многократного чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов УЕФА, ребята будут заниматься утром (9:00 – 12:00) и вечером (15:00 – 18:00) в четырёх группах по 16 человек. В тренировочном процессе основной упор будет сделан именно на футзальные навыки, несмотря на то, что игроки будут заниматься не только в зале, но и на футбольном поле.

28 августа в спорткомплексе Виимси состоится самая ожидаемая часть тренировочного лагеря «Футзальный трамплин»: Мигель Андрес Морено выберет лучших игроков, принявших участие в мероприятии, сыграют в товарищеском турнире. После чего испанский гость вручит дипломы и памятные сувениры молодым игрокам, наиболее проявившим себя в лагере.