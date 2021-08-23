Футзальный трамплин – уникальное событие для Эстонского футзала!
С 23 по 27 августа в спорткомплексе Мярьямаа состоится знаковое событие для всех юных любителей футзала и большого футбола, а также для футзальных специалистов. «Футзальный трамплин» делится на два направления: тренировочный лагерь для юных футболистов в возрасте 14-16 лет и тренерский семинар.
Обучение футзальной технике и совершенствование навыков игры в зале будут полезны не только юных игроков в футзал, но и для тех ребят, кто занимается большим футболом. Футзал – вид спорта, который является неотъемлемой частью футбола, он позволяет быстрее принимать правильные решения в ограниченном пространстве и времени, и является настоящим трамплином в большой футбол!
Под руководством знаменитого тренера «Барселоны» Мигеля Андреса Морено, многократного чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов УЕФА, ребята будут заниматься утром (9:00 – 12:00) и вечером (15:00 – 18:00) в четырёх группах по 16 человек. В тренировочном процессе основной упор будет сделан именно на футзальные навыки, несмотря на то, что игроки будут заниматься не только в зале, но и на футбольном поле.
28 августа в спорткомплексе Виимси состоится самая ожидаемая часть тренировочного лагеря «Футзальный трамплин»: Мигель Андрес Морено выберет лучших игроков, принявших участие в мероприятии, сыграют в товарищеском турнире. После чего испанский гость вручит дипломы и памятные сувениры молодым игрокам, наиболее проявившим себя в лагере.
Президент Национальный лиги футзала Испании, трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Хавьер Лосано выступил с напутствующей речью для всех участников «Футзального трамплина»: «От имени Национальной лиги футзала Испании мы хотим сказать «добро пожаловать!» всем ученикам тренировочного лагеря «Футзальный трамплин», это будет замечательный опыт для всех вас, в вашем распоряжении будет замечательный спорткомплекс, опытные и квалифицированные тренеры, которые научат вас новым техническим и тактическим приемам. Также это будет место, где вы найдете новых друзей и насладитесь прекрасными моментами обучения. Желаю вам удачи и получить удовольствия от этого уникального опыта!»
Кроме того, с 23 по 25 августа в спорткомплексе Марьямаа, а также 28 августа в спорткомплексе Виимси состоится серия тренерских семинаров для футзальных специалистов. Мигель Андрес Морено поделится своим богатым опытом и расскажет о самых актуальных организационных и игровых вопросах, касающихся футзала самого высокого уровня.
В лагере примут участие около 70 человек, в основном, это воспитанники таллинских футбольных школ, таких как «Арарат», «Легион», «Аякс», а также группа из 18 человек из Нарвы.
Также 27 августа отдельно пройдёт судейский семинар, который приготовил директорат Балтийской футзальной лиги. Проведёт его арбитр FIFA Андрей Карху, который обслуживает матчи Высшей лиги Эстонии по футзалу.