Новости Эстонии
23.08.2021, 11:21

ЧП в Таллинне: у семилетнего ребенка нога застряла в велосипеде

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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!
Foto: Madis Veltman
В пятницу у семилетнего ребенка нога застряла в велосипеде, в связи с чем пришлось вызвать подмогу.

20 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Креэги в столичном районе Нымме у семилетнего ребенка нога застряла между педалью и корпусом велосипеда.

Самостоятельно вытащить ногу не удалось, поэтому на место были вызваны спасатели. Они освободили конечность и передали ребенка медикам скорой для проверки.

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