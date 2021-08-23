ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Специальная комиссия знакомится с докладом о причинах массовой порчи вакцин

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По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия хочет выслушать пояснения государственного секретаря и прочих причастных сторон касательно выхода из строя холодного склада, а также получить ответ на предложения предпринимателей, которые комиссия обсудила на заседании 6 августа.

По словам Рейнсалу, обстоятельства, при которых холодный склад Департамента здоровья вышел из строя, мягко говоря, странные. ”Вину перекладывают с одного человека на другого, и в то же время никто не берет на себя ответственность. В нашем государстве создается культура полной безответственности. Мы не должны с этим мириться”, — подчеркнул Рейнсалу.

Также комиссия заслушает ответ правительства на предложения о более эффективной организации вакцинации.

На заседание приглашены министр здоровья и труда Танель Кийк, государственный секретарь Таймар Петеркоп, государственный контролер Янар Холм, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, а также представители предпринимателей.

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