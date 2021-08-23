ФОТО | Ночью в Нарве подожгли пять грузовиков. Полиция подозревает умышленный поджог

Как сообщила RusDelfi советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова, 22 августа в 1.51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла, 10 виден сильный дым и слышны взрывы.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят 5 грузовых машин. В 2.41 огонь удалось локализовать, а в 4.31 завершить работы по тушению. По предварительным данным, пожар начался из-за поджога. На месте происшествия никто не пострадал.

Произошедшее прокомментировал начальник Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

"Полиция возбудила по инциденту уголовное дело. В настоящий момент основная версия - умышленный поджог. Точные обстоятельства, в том числе возможный злоумышленник и его мотивы сейчас еще выясняются. Следователи собирают информацию, прорабатывают всевозможные материалы, чтобы как можно быстрее установить все обстоятельства происшествия.

Полиция просит всех, у кого есть информация об инциденте или тех, кто заметил в ночь на воскресенье между часом и двумя в районе Паэмурру и Уускюла людей или чего-то подозрительное, сообщить об этом следователю Нарвского отделения полиции по телефону 3576171 или по электронной почте на адрес vladimir.poljakov@politsei.ee".

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.