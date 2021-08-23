ФОТО | Ночью в Нарве подожгли пять грузовиков

Как сообщила RusDelfi советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова, 22 августа в 1.51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла, 10 виден сильный дым и слышны взрывы.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят 5 грузовых машин. В 2.41 огонь удалось локализовать, а в 4.31 завершить работы по тушению. По предварительным данным, пожар начался из-за поджога. На месте происшествия никто не пострадал.

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