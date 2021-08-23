Пострадавшая в результате взрыва на беспорядках сотрудница полиции: очень больно, когда на тебя нападает литовец

Вечером 10 августа сотрудница получила сообщение о том, что необходимо торопиться в часть и ехать из Каунаса в Сейм в столице. Она приехала сюда с коллегами около 21.00. "Нам было трудно подойти к Сейму, потому что там собралась толпа. Я не могу сказать, что было днем, потому что меня там не было и я не видела, но то, что я увидела вечером, определенно не было мирными протестующими.Это были злые люди, возможно, даже находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Их агрессия была действительно заметна", — поделилась первым впечатлением собеседница. Встав в строй, приходилось выдерживать не только постоянные оскорбления — в сотрудников бросали какие-то предметы, камни, яйца, йогурты и бутылки.

"Как нас только не называли. С той стороны, конечно, не было ничего приятного. И гнев, и провокации были очень явными", — вспоминает Вида. Флаг как оружию Сотрудница полиции отметила, что участники беспорядков использовали литовский флаг и как щит, и как оружие. "Флагшток используется даже как холодное оружие, флаги топтали, не обращались с уважением", — сказала она. Кроме того, участники беспорядков бросали камни и оскорбляли, а в глазах полицейских гимн Литвы использовался как прикрытие.

"Если участники беспорядков видели, что идет какое-то движение, и офицеры могли бы задержать их, они бы начали петь гимн с мыслью, что тогда никто не сможет с ними ничего сделать. Это было сыграно очень "красиво", выглядело так, что они точно знали, что делают, была постоянная провокация, а если что — бунтовщики доставали козыри — флаг и гимн", — сказала она. Собеседница намекнула, что ей было очень больно все это переживать, особенно когда она выбрала свой путь — служить Литве.