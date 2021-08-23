За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 319 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 128 человек. 87 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавилось 47 новых случаев, в Вырумаа 37, в Валгамаа 24, в Пялвамаа 16, в Вильяндимаа 13, в Пярнумаа 11, в Йыгевамаа 9, в Сааремаа и Ида-Вирумаа по 8, в Рапламаа 7, в Ляэне-Вирумаа 4, в Ляэнемаа 2. В 5 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 294,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,8% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 8 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 98 пациентов. Среди госпитализированных пациентов 79 человек, то есть 80,6% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализированы 72 человека).

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 707 914 человек, из которых у 96 792 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 611 122 человек — завершен. В течение суток было введено 1404 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 235 733 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 62,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.