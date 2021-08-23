Эстоноземельцы стали более самоуверенными при поиске новой работы

В исследовании, в котором участвовали почти 9000 человек, респондентов попросили оценить, сколько бы им потребовалось времени, чтобы найти новое место работы, эквивалентное нынешнему. 46 % респондентов считают, что на поиск нового рабочего места им потребовалось бы максимум четыре месяца, из них 31 % — всего пара месяцев, а 15 % — от трех до четырех месяцев.

17 % работников потратили бы на поиск нового места работы больше четырех месяцев: 8 % — от пяти до шести месяцев, а 9 % — более чем полгода. Только 10 % респондентов указали, что не смогли бы найти на рынке труда рабочее место, равноценное нынешнему. А 27 % респондентов и вовсе не смогли оценить, сколько времени им потребовалось бы, чтобы найти новую работу.

”По сравнению с осенью 2020 года у работающих людей повысилась самоуверенность при поиске работы — в прошлом году только 41 % работников считали вероятным найти новое рабочее место максимум за четыре месяца, — прокомментировал результаты исследования менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт и добавил, что самоуверенность работников можно заметить и в их планах сменить работу в ближайшее время. — Почти пятая часть респондентов исследования (18 %) указала, что планирует сменить работу в течение следующих шести месяцев, что аналогично показателю 2019 года”.

Более трети работников отслеживают предложения о работе или находятся в активном поиске работы

38 % работающих людей активно ищут работу или отслеживают предложения о работе. Кроме того, целых 40 % респондентов исследования указали, что, хоть и не находятся в активном поиске работы, они все же открыты для новых предложений.

Совсем не ищут работу и не открыты для предложений о работе лишь около одной пятой части (22 %) работников, что на пару процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.