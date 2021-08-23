Магазин Rimi теперь доступен и в Wolt

У покупателей появится возможность заказать доставку более чем 700 самых популярных товаров Rimi через Wolt. Клиенты могут сделать заказ через приложение е-Rimi или уже имеющееся приложение Wolt, если продукты нужно получить очень срочно.

«Мы гибки и быстро реагируем на меняющиеся ожидания наших клиентов, предлагая различные возможности. Wolt обладает сетью курьеров и оперирует процессами, благодаря которым Rimi сможет удовлетворить потребности клиентов и доставить заказ за очень короткое время. Кроме этого, мы протестируем и внутренние процессы в магазинах при выполнении срочных заказов клиентов», - говорит исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.

По словам директора Wolt в странах Балтии Симона Рунцхаймера, сотрудничество с Rimi позволяет предложить дополнительную поддержку тем, кто хочет получить продукты за короткий промежуток времени, не тратя время на посещение магазина. «За последние несколько лет тенденции в сфере заказа еды сильно изменились. Люди хотят быстро и удобно получать как заказы из ресторана, так и из магазина. Наше сотрудничество с Rimi позволит людям сэкономить время, которое можно провести, например, с семьей или занимаясь любимым хобби», - говорит он.

Доставка товаров через платформу Wolt работает по тому же принципу, что и доставка еды из ресторанов. Решения, предлагаемые Wolt, уменьшают возможность прямого контакта с людьми, обеспечивая безопасность клиентов, курьеров-партнеров, торговых точек и сотрудников ресторанов.

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