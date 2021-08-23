23.08.2021, 13:20
Ремонт дороги в Пыхья-Таллинне изменит организацию дорожного движения(1)
Foto: Helena Pass
Сегодня, 23 августа начинаются восстановительные ремонтные работы в Пыхья-Таллинне на улице Ядала, ответвлении улицы Сыле. Строительные работы завершатся 27 августа.
“В ходе ремонта будет поменяно асфальтовое покрытие и люки. После ремонта строитель обязан восстановить озеленение”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Управа Пыхья-Таллинна просит участников дорожного движения следить за временной организацией движения и дорожными знаками. Управа района приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительными работами, и просит ради лучшего финального результата отнестись к ним с пониманием и терпением.
Строительные работы на улице Ядала заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы выполняет AS TREF Nord.
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