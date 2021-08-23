В здании столичной горуправы до конца августа будет работать пункт вакцинации

”Мы приняли решение открыть пункт вакцинации в здании столичной горуправы, чтобы предложить горожанам еще одну хорошую возможность привиться от коронавируса без предварительной регистрации. Мы ждем на вакцинацию всех, кому это удобнее сделать в центре Таллинна в будние дни августа — вне зависимости от того, является ли человек жителем столицы”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

Услугу здравоохранения предложит медицинский центр Confido. В пункт вакцинации можно пройти через зал обслуживания городской управы.

”Горожане, которые вакцинируются в августе препаратом Moderna Spikevax, успеют получить вторую дозу вакцины еще до начала осеннего сезона вирусных заболеваний”, — отметил председатель правления Confido Ристо Лаур.

Интервал между двумя дозами вакцины в случае препарата Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) составляет четыре недели. На вакцинацию приглашаются люди в возрасте от 12 лет.

”Здание городской управы наилучшим образом подходит для того, чтобы сделать вакцинацию максимально доступной для всех желающих”, — подчеркнул глава Confido, напомнив, что в Таллинне можно вакцинироваться от COVID-19 без предварительной регистрации также в клиниках Confido, расположенных в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Nautica keskus и Rocca al Mare Keskus.

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