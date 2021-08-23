А вам слабо? Скоро стартует кампания "В сентябре не пьем!"

По данным исследования, проведенного после прошлогодней акции, этот призыв подхватило приблизительно 59 000 человек, а в этом году ожидается еще более активное участие. К участию в этой акции приглашаются все, независимо от прежних привычек по части потребления алкоголя.

В этом году эта кампания обращает внимание на пользу отказа от алкоголя. В рамках безалкогольного месяца специалисты в соответствующей области поделятся знаниями о том, как отказ от алкоголя влияет на внешность, вес, отношения, сон и общее самочувствие.

”С помощью этой кампании мы хотим напомнить людям, что алкоголь — это не обычный продукт питания, он негативно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье, и даже всего лишь один месяц без алкоголя помогает значительно улучшить самочувствие и повысить качество жизни. Еще более важно то, что в долгосрочной перспективе такой опыт помогает человеку лучше контролировать потребление им алкоголя, а также непосредственно почувствовать и лучше понять пользу отказа от алкоголя”, — пояснила менеджер по вопросам, связанным с алкоголем и табаком, ИРЗ Аннели Саммел.

Для участия в акции ”В сентябре не пьем” не требуется регистрация. Достаточно того, что вы хотите посмотреть, как месяц без алкоголя повлияет на ваше самочувствие и на ваш повседневный ритм жизни. ”Во время проведения акции ”В сентябре не пьем” мы предоставляем ее участникам возможность сообщить другим людям о своем участии, чтобы стимулировать их подхватить этот призыв”, — сказала Саммел.

Опыт прежних лет показывает, что большинству участников (в прошлом году 82 %) удается не употреблять алкоголь в течение сентября-месяца, и благодаря этому значительно улучшается их самочувствие и повышается их качество жизни. Около 70 % участников прошлогодней акции планировало снова поддержать акцию в следующем году. Многие участники акции порекомендовали бы участвовать в ней своим друзьям и знакомым.