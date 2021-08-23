Граница на замке. Всегда ли эффективны стены между странами

Хотя Литву и Доминиканскую Республику разделяют тысячи километров, кое-что их объединяет: рост миграции из соседних стран вынудил оба государства укрепить свои границы, начав строительство стен.

Ситуация в обеих странах отражает современную тенденцию: сегодня в мире гораздо больше мигрантов и беженцев, чем еще 20 лет назад. Политические конфликты и последствия изменения климата вынуждают людей перемещаться по миру. И ситуация, похоже, будет и дальше развиваться по тому же сценарию.

По данным ООН, за последние 20 лет население планеты увеличилось на четверть, а число беженцев и перемещенных лиц удвоилось. На сегодняшний день каждый 97-й человек в мире является вынужденным переселенцем. В 2015 году этот статус был у каждого 175-го. Большинство перемещенных лиц нашли убежище в странах Западной Азии и Северной Африки, таких как Турция или Судан.

Наибольший рост числа беженцев наблюдается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна — более чем в 100 раз по сравнению с 2000 годом (с 44 тысяч до 4,8 млн), при этом наибольший рост зарегистрирован в Колумбии, Чили и Перу. Из-за резкого увеличения числа мигрантов — прежде всего из Венесуэлы — этот регион обогнал другие "горячие точки", такие как Африка к югу от Сахары, Европа и Северная Америка, где число беженцев с 2000 года почти удвоилось.

Больше беженцев — больше стен на границах

Следствием стремительного роста миграции является одна современная тенденция: с 2000 по 2021 год количество стен на границах увеличилось более чем в пять раз, с 16 до свыше 90, о чем свидетельствуют данные, собранные DW. С помощью этих заградительных барьеров — построенных, строящихся или запланированных — страны пытаются остановить или хотя бы сделать управляемым стихийный процесс миграции.