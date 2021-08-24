Художественный музей Эстонии приглашает на вакцинацию во дворе KUMU

”Художественному музею Эстонии как одному из флагманов эстонской культуры предоставилась возможность внести свой вклад в сглаживание коронакризиса. Вакцинационный автобус во дворе музея KUMU ждет на вакцинацию всех, в том числе и любителей искусства, которые смогут посещать наши выставочные залы, получив сертификат о вакцинации. Давайте вместе сделаем так, чтобы наше общество осталось открытым”, — поясняет необходимость этой акции Пирет Ярван, заведующая отделом маркетинга и продаж Художественного музея Эстонии.

Вакцинация проводится квалифицированными медицинскими работниками, и в наличии есть вакцины Pfizer и Moderna. На вакцинацию не требуется предварительно регистрироваться и бронироваться время — она осуществляется в порядке живой очереди. Время для вакцинации второй дозой медицинская сестра из Qvalitas Arstikeskus назначит пришедшим на вакцинацию на месте.

Чтобы попасть во двор музея KUMU в этот день, мы рекомендуем пройти через вход с улицы Валге или подняться из Кадриорга по Екатерининской лестнице (Katariina trepp).

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