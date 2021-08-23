23.08.2021, 07:16
В Нарве пьяный велосипедист врезался в автомобиль
Foto: Taavi Sepp
Вчера в Ида-Вирумаа нетрезвый велосипедист врезался в автомобиль.
Сообщение об аварии поступило в 16:33. по имеющимся данным, возле автобусной остановки у дачного товарищества ”Балтика” в Нарве 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде врезался в двигавшийся в том же направлении легковой автомобиль Toyota RAV4, которым управлял 65-летний мужчина.
Медики скорой оказали велосипедисту первую помощь и отпустили на домашнее лечение.
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