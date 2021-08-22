Новости Эстонии
22.08.2021, 21:49

Кристина Каллас о кандидате в президенты: к Алару Карису отношусь хорошо, но есть лучший вариант

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Kristina Kallas
Kristina Kallas
Foto: Priit Simson
Председатель не представленной в парламенте партии "Эстония 200" (Eesti 200) Кристина Каллас заявила, что выдвинутый центристами и реформистами кандидат на пост президента Алар Карис является очень ответственным и подготовленном человеком для этой должности, но все же лучшим вариантом было бы оставить на второй срок Керсти Кальюлайд.

К кандидатуре Алара Кариса на пост президента партия Eesti 200 относится положительно. По словам Кристины Каллас, Карис является очень ответственным и подготовленным человеком для этой должности, однако, по ее мнению, есть другой, более популярный кандидат, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Проблема в том, что мы знаем, какой из кандидатов в президенты имеет больше всего поддержки нашего населения, и на этот момент и до сих пор это все-таки Керсти Кальюлайд. Большинство людей желает, чтобы она продолжала свою работу, потому что они довольны тем, как Кальюлайд с этой работой справлялась. Но политики, видимо, ищут для Эстонии не президента, которого поддерживает народ, а президента, который выгоден им", — заявила Кристина Каллас.

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