"Северный поток" будет не нужен? Меркель назвала срок отказа Германии от российского газа

”И именно потому будет меньшее потребление газа, и тогда газ не будет идти ни по ”Северному потоку-2”, ни по газотранспортной системе Украины”, — заявила Меркель (цитата по ”Интерфакс-Украина”). Она отметила, что Киев должен быть готов к такому развитию событий.

По словам канцлера, одна из возможностей — это партнерство в сфере зеленой энергетики: ”Можно производить ”зеленый” водород и им воспользоваться”.

Евросоюз поставил задачу достичь климатического нейтралитета к 2050 году, напомнила канцлер. Поэтому, считает она, ”самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах” (цитата по ”РИА Новости” и ТАСС).

Евросоюз в 2020 году представил стратегию, которая предусматривает широкое использование так называемого зеленого водорода (произведенного за счет возобновляемых источников энергии). Как передает Deutsche Welle, европейцы собираются инвестировать в ”зеленый” водород до 2025 года от €180 млрд до €470 млрд. Брюссель рассматривает Киев в качестве одного из основных партнеров для реализации этих планов: ЕС рассчитывает, что на Украине до 2030 года будет построено до 10 гигаватт мощностей для производства ”зеленого” водорода.

Финансовая поддержка Украины в области диверсификации источников энергоресурсов, повышения энергоэффективности и перехода на ”зеленые” источники энергии — одно из условий сделки между Германией и США по ”Северному потоку-2”. Она позволяет России достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей. Для поддержки Киева планируется создать специальный фонд объемом $1 млрд (в том числе из частных средств), Берлин сделает стартовый взнос на сумму не менее $175 млн.