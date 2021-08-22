31 общественный деятель поддержал кандидатуру Хенна Пыллуааса на пост президента(1)
"Эстония ждет такого президента, который соблюдает конституцию, считает высшей целью независимость Эстонии, сохранение и развитие эстонского народа, языка и культуры, слышит и учитывает голос народа и стремится гарантировать демократические права, с внешнеполитическим и внутриполитическим опытом, объединяет народ, является мерилом честности и достоинства", — отмечается в обращении, которые цитирует rus.err.
Обращение подписали Эрик Болтовски, Райт Эриксон, Индрек Харгла, Индрек Хирв, Брад Юрьенс, Маркус Ярви, Тайо Кадаяс, Индрек Калда, Арви Каротам, Валло Кепп, Ынне Кепп, Мати Кийренд, Харри Кинго, (:) kivisildnik, Юри Кочинев, Алдо Максимов, Тынис Мяги, Лооне Отс, Малле Пярн, Эве Пярнасте, Андрес Райд, Лембит Саарсалу, Яан Виллем Сибул, Сулев Сова, Тыну Талве, Виктор Тарасов, Тойво Таса, Антс Таул, Андрес Уйбо, Хассо Ууэтоа, Варро Вооглайд.
Напомним, что партия EKRE выдвинула своего кандидата в начале июля, но шансов у него на избрание в Рийгикогу 30 августа немного.