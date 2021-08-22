"Мы противостояли СССР, сможем противостоять и "Талибану". Лидер антиталибской коалиции отверг ультиматум о сдаче

_Ахмад Масуд призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. При этом он предупредил, что война будет "неизбежной", если повстанцы откажутся от диалога, сообщил телеканал.

"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять "Талибану", — заявил Ахмад Масуд в интервью "Аль-Арабия". Он отметил, что, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане, он готов простить талибам убийство 10 сентября 2001 года своего отца, легендарного руководителя "Северного альянса".

Ахмад Масуд готов к переговорам с талибами

В телефонном интервью агентству Reuters Ахмад Масуд заявил в тот же день, что надеется провести с исламистами мирные переговоры, но его силы готовы к бою. "Мы хотим заставить талибов понять, что единственный путь вперед — это переговоры. Мы не хотим, чтобы началась война, — подчеркнул Масуд, отметив, что его сторонники готовы сражаться, если силы "Талибана" попытаются вторгнуться в Панджшер: — Они хотят защищаться, они хотят бороться, они хотят противостоять любому тоталитарному режиму".

Панджшер к северо-западу от Кабула остается единственным регионом Афганистана, который не был захвачен "Талибаном". Там Ахмад Мансур собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Именно туда удалился из Кабула вице-президент страны Амрулла Салех, который после бегства президента Ашрафа Гани провозгласил себя главой государства. Он призвал к вооруженному сопротивлению талибам, напоминает DW.