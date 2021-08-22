В Вырумаа торжественно открыт памятник лесным братьям

На церемонии открытия выступили председатель Союза бывших лесных братьев Хейки Магнус и председатель общества "Сломанный василек" Энно Уйбо, а также депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу (Isamaa), старейшина волости Валга Моника Рогенбаум, старейшина волости Рыуге Рейн Лойк, член правления Эстонского института памяти Мартин Андреллер и руководитель Валгаского военного музея, майор Меэлис Киви.

Памятник эстонским лесным братьям и их сторонникам является увеличенной копией деревянной скульптуры, сделанной лесным братом Хуго Стурмом в 1946 году. Три лесных брата несут на руках держащую цветочный венок и эстонский флаг женщину.

Скульптура и памятные скамейки располагаются в деревне Хюти, неподалеку от Мынисте, на территории мемориального комплекса "Эстонский дом".

В этом году День василька, который традиционно отмечается в мемориальном комплексе "Эстонский дом", прошел в рамках Валгаского военно-исторического фестиваля.