Талибы направили через российское посольство силам сопротивления на севере Афганистана ультиматум

Боевики также отметили, что готовятся к атаке на провинцию.

Панджшер — единственный регион Афганистана, в котором не установилась власть ”Талибана”. Лидерами сопротивления боевикам стали вице-президент страны Амрулла Салех и сын бывшего лидера антиталибской коалиции Ахмад Масуд. После бегства президента Афганистана Ашрафа Гани Салех провозгласил себя главой государства и призвал оказывать талибам вооруженное сопротивление.

Накануне представитель ”Талибана” передал через российское посольство политическое послание для сил сопротивления. Талибы в заявлении отметили, что пока не предпринимали усилий для силового захвата провинции, и выразили надежду на достижение соглашения, рассказал посол России Дмитрий Жирнов. Боевики отметили, что являются ”более цивилизованными”, чем Салех, добавил дипломат.

Масуд в интервью изданию Asharq Al-Awsat сообщил о готовности сформировать совместное с талибами правительство путем переговоров. По его словам, недопустимо создание экстремистского правительства страны, которое станет угрозой как для самого Афганистана, так и для региона. ”Если они войдут [в Панджшер] с оружием, мы готовы защищаться до последнего человека, но миру нужно дать шанс, даже если этот мир будет с ”Талибаном”, — заявил Масуд.

Ранее он призывал западные страны оказать поддержку оружием, боеприпасами и снаряжением силам в Панджшере. По словам Масуда, у них с США и их союзниками общие идеалы и общая война против терроризма.

Россия поддерживает диалог между талибами и сопротивлением в Панджшерском ущелье, заявил в середине августа глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что переговоры позволят организовать представительное правительство государства, которое примет окончательное решение об обустройстве Афганистана.

Вооруженное противостояние между талибами и официальными властями Афганистана активизировалось после объявления США о выводе значительной части своего контингента с территории республики. К началу июля Афганистан покинули более 90% военнослужащих США. ”Талибан” объявил 15 августа об установлении контроля над всей территорией страны и окончании войны.