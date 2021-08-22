Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины

”Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства”, — написала Баюл в своем Instagram.

Спортсменка с 1994 года живет в США. Ранее она имела вид на жительство. На фото, выложенном в ее аккаунте, Баюл показывает документ Министерства внутренней безопасности США. Одно из подразделений этого ведомства — Служба гражданства и иммиграции США, которое занимается вопросами гражданства. Баюл сопроводила снимок эмодзи с американским флагом и словами ”Я делаю это”.

Оксана Баюл завоевала золото в фигурном катании на зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере.

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призером чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.