Устроить ребенка в школу в Ласнамяэ оказалось целой проблемой. Почему школы закрывают, если мест не хватает?(16)
Алина раньше жила в Кохтла-Ярве, но недавно семья, где двое детей, переехала в Таллинн. Однако устроить ребенка в школу в Ласнамяэ оказалось целой проблемой.
По шесть парт в ряду
”Во всех школах, куда я обращалась, мне сказали, что у них уже по 30 учеников в классе, и мест просто нет”, — поделилась она своей печалью с газетой Eesti Ekspress. По данным еженедельника, ситуация, где в классе, рассчитанном на 24 человека, на деле учится гораздо больше, — встречается часто.
”Это все — очень странно, — говорит жительница Ласнамяэ по имени Елена. — У меня двое внуков живут за городом и каждое утро едут в Таллинн. Мы обсуждали с дочерью, чтобы они жили у меня и я бы их водила утром в какую-нибудь школу возле дома. Но она сказала, что ни в одну школу ее детей не берут. Поэтому приходится возить их в центр города. Ну что это такое? Почему в Ласнамяэ не хватает мест в школах?”
”Мне тоже пришлось в прошлом году постараться, чтобы найти школу, где будет местечко для моего ребенка, — делится жительница Таллинна, Виктория. — И хочу сказать, что даже при 24 учениках в классе учитель постоянно жалуется, что большая нагрузка, что она не может за всем уследить, что есть дети, которые требуют больше внимания. Я не представляю, каково учителю, если их не 24, а 36!”
”Это ужас! Ладно, в том году был преимущественно дистант, а как они будут размещаться, когда придут все 36? — вопрошает Дмитрий, у которого ребенок ходит в школу, где очень много учеников в классах. — Сын говорил, что у них по шесть парт в ряду, что места в классе ужасно не хватает. Что некоторые приносят свою одежду в класс и вешают на крючки, потому что все раздевалки уже заняты. Ну это же ненормальные условия! Лучше бы они не дороги строили, а новые школы, потому что это не дело. Чему ребенок в таких условиях научится?”
Мест не хватает, но школы закрывают
В столице школами и садиками занимается Департамент образования. Представитель департамента Тийна Нымм объясняет: многие школы Таллинна были построены еще в то время, когда предельные нормы количества учеников в классе были еще другими.
”Сейчас же количество учеников в школах выросло, — констатирует она. — На это повлиял рост рождаемости в стране, иммиграция и то, что жители Эстонии из других городов стекаются в столицу”.
Тийна Нымм объясняет: в долгосрочной перспективе будут три государственные гимназии, которые очень помогут решить проблему — хотя бы в части нехватки мест в гимназической ступени.
На вопрос, будет ли Таллинн строить в ближайшее время новые школы, специалист отвечает: ”По прогнозам, городу понадобится минимум две новые муниципальные школы в районе Кесклинн, в квартале Веэренни (где сейчас построено несколько новых многоквартирных домов — прим.авт.). А также в районе Пыхья-Таллинн”.
По данным специалистов, вскоре количество детей в детских садах начнет снижаться.
”Департамент образования постоянно следит за прогнозами касательно количества детей и учащихся и, исходя из них, планирует свою деятельность, — заверяет Тийна Нымм. — Последний основательный прогноз составляли в 2020 году”.
При этом, хотя мест в классах некоторых школ не хватает, ряд учебных учреждений в Таллинне в последние годы были закрыты.
”Таллиннский департамент городского имущества заказал по ряду зданий учебных заведений дополнительную строительную и экономическую оценку — разумно ли их реновировать или нужно снести здание, — рассказывает Тийна Нымм. — В некоторых случаях пришли к заключению, что с учетом современных норм, применяемых к учебным заведениям, — например, требования к техносистемам и размерам помещений — реновирование этих зданий как с экономической, так и строительной точек зрения нецелесообразно”.
Однако, по ее мнению, ситуация, когда классы переполнены, не должна привести к большей нагрузке для учителей и ухудшению успеваемости учащихся.
”Эстонские учащиеся по тестам PISA показали очень хорошие результаты. И, согласно данным исследований, больше всего на результаты учебы влияет не количество учеников в классе, а наличие хороших педагогов, — заверяет Тийна Нымм. — Руководство школ Таллинна — настоящие профессионалы, и в учебных учреждениях столицы работают очень хорошие учителя”.
Однако многие родители при мысли о том, что в классе будет по 30–36 учеников, боятся, что учитель не сможет уделить их ребенку достаточно внимания и объяснить при необходимости сложную тему.
”Город Таллинн считает очень важным предоставлять детям качественное образование, и Таллиннский департамент образования каждый день вносит свой вклад в то, чтобы развивать хорошую учебную среду”, — уверяет Нымм.
Из-за нехватки мест в классах некоторые школы делают по пять параллелей (например, пять первых классов). А некоторым приходится организовывать в школе вторую смену.
Вторая смена
”Это означает на самом деле кучу проблем для семьи, — говорит Татьяна, у которой дети учатся во второй смене. — Если школа находится еще не очень близко к дому, и ребенок сам не может еще туда добираться, то одному из родителей приходится увольняться, чтобы возить первоклашку, или искать такую работу, чтобы не с 8–9 утра, а с 12–13. Также автоматически отпадают возможности посещать кружки, потому что ребенок на них просто зачастую не успевает. И надо постоянно бегать встречать чадо, потому что осенью и зимой, когда у него заканчиваются уроки, на улице уже темно”.
По данным Тийны Нымм, в 2020/21 учебном году часть детей начинала учебу позже обычного в 12 школах Таллинна.
”Первая смена начинается в школах обычно в 8.00–8.50, а вторая — в середине дня. Это разрешено законом и, по данным некоторых научных исследований, может даже улучшить успеваемость учащихся”, — говорит она.
”Должны ли школы принимать все заявления в 1 класс, которые им поступают, или они могут, когда видят, что все классы уже укомплектованы, отказать родителям: ”Идите в другую школу”?” — спрашивает прошедшая уже огонь, воду и медные трубы Кристина, которая замучилась подавать заявления и получать отказы.
”Задача местного самоуправления — обеспечить каждому ребенку место в школе. Места в 1 классе распределяет Таллиннский департамент образования, который учитывает, в первую очередь, близость школы к месту жительства ребенка, а также смотрит на то, учатся ли его братья-сестры в той же школе”, — объясняет Тийна Нымм.
Она заверяет: всем детям, которые живут в Таллинне и зарегистрированы в столице (то есть должна быть соответствующая официальная запись в Регистре народонаселения), должно быть обеспечено место в одной из муниципальных школ.
”Если же по каким-то причинам места в школах столицы для живущего в Таллинне первоклассника не нашлось, то обязательно свяжитесь с Таллиннским департаментом образования”, — советует Тийна Нымм.
Население Таллинна и Тарту растет
”Основное образование в Эстонии обязательно, и, согласно Закону об основной школе и гимназии, предоставление возможностей для получения основного образования в школе, находящейся недалеко от места жительства, — ответственность местного самоуправления”, — говорит пресс-секретарь Министерства образования и науки Елена Земскова.
Она подчеркивает: именно местное самоуправление отвечает за организацию школьной сети, то есть за то, какие учебные заведения, в каком количестве и для какого числа учащихся требуются региону для соответствия потребностям его жителей. Решения о закрытии, объединении или открытии школ местные самоуправления принимают самостоятельно.
”В последние годы государство постепенно перенимает ответственность за среднее образование, — добавляет она. — С этим связано строительство государственных гимназий в региональных центрах, однако поиск современных решений для заведений основного образования по-прежнему остается задачей местных самоуправлений. Министерство образования тесно сотрудничает с местными самоуправлениями и их представительской организацией — Союзом городов и волостей Эстонии, в том числе, по вопросам школьной сети. Министерство консультирует их при планировании изменений школьной сети и принятии решений, поддерживает обмен опытом и является посредником при использовании средств европейских фондов для реновации основных школ”.
Демографическая ситуация в стране сейчас такова, что число жителей в больших городах (Таллинне и Тарту) и их пригородах только растет. В остальных уголках страны наблюдается скорее уменьшение количества учащихся и, соответственно, необходимых для них учебных мест.
По этой причине в части регионов в ходе реорганизации школьной сети зачастую приходят к решению объединить или закрыть школы.
Согласно прогнозам, в Таллинне, напротив, учебных мест требуется все больше.
”По закону, максимальное количество учеников в классах основной школы — 24, — подчеркивает Земскова. — Владелец школы — то есть, местное самоуправление — имеет право по предложению директора и с согласия попечительского совета в качестве исключения увеличить максимальное количество учащихся в классе. При этом следует обеспечить соблюдение всех требований к безопасности и охране здоровья. Разумеется, школа должна также следить за тем, как организовано обучение в классах, в которых количество учащихся превышает установленное законом, и за тем, чтобы ученики получали от учителя достаточно внимания”.
”У Министерства образования и науки нет детальной информации, во сколько смен учатся в Эстонии дети, — добавляет пресс-секретарь Министерства образования и науки Лийза Тагель. — И вообще такого понятия, как ”смена”, в Законе об основной школе и гимназии нет вообще. Конечно, есть постановление министра социальных дел, которое предписывает определенные нормы по охране здоровья при организации учебной деятельности. И там говорится, что т. н. ”вторая смена” должна заканчивать учебу не позже 19.00. Но там не установлено, во сколько уроки у второй смены должны начинаться. Поэтому невозможно точно сказать, кто учится во вторую смену. И есть несколько школ, где в разных классах или ступенях обучения уроки начинаются в разное время”.
А что делать?
”Я не знаю, как в других школах, — говорит Наталья, преподаватель в одной из т. н. элитных гимназий в центре города, — но у нас руководство четко следит за тем, чтобы в классах было не более 24 учеников”.
”Конечно, 30–36 учеников в классе — это очень много, — соглашается преподаватель точных наук в школе в спальном районе. — Но что делать? Начальство сказало: ”Надо!”, мы ответили: ”Есть!” Много учеников — это приходится оставаться после уроков и разъяснять то, что мы проходили, тем, кто что-то недопонял”.
С директорами школ при подготовке материала поговорить не удалось — отпуска. И родителям остается только надеяться, что переполненность классов не сильно скажется на успеваемости и здоровье их детей.